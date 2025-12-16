Percheziţii DNA la fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc, într-un dosar de mită

177236 – 16122025 – Procurorii DNA efectuează marţi percheziţii la fostul ministru al Transporturilor, Alexandru-Răzvan Cuc, dar şi la un om de afaceri, într-un dosar de dare de mită şi complicitate la dare de mită, au declarat surse judiciare.

Cei doi sunt acuzați că au încercat să-l mituiască pe directorul Registrului Auto Român (RAR). Conform surselor, valoarea mitei în acest dosar ar fi de 6% dintr-un contract cadru de 23 milioane de lei. Fapta ar fi avut loc în 2017.

Atât Răzvan Cuc, fost ministru al Transporturilor în perioada în care PSD era condus de Liviu Dragnea cât și omul de afaceri sunt duși la audieri la sediul DNA.

Potrivit unui comunicat al DNA, ca urmare a obţinerii autorizărilor legale de la instanţa competentă, sunt efectuate percheziţii domiciliare în două locaţii situate pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov, la domiciliile unor persoane fizice. Sursa:tvrinfo