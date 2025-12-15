Percheziții în județele Iași și Ilfov într-un dosar de evaziune fiscală produsă de firme de ride sharing

177227 – 15122025 – Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada 2022 – 2025, a unor infracțiuni de evaziune fiscală, de către mai multe societăți comerciale și reprezentanți ai acestora, în legătură cu activitatea de transport alternativ de persoane, prejudiciul adus statului fiind estimat, la acest moment, la peste 24 milioane de lei.

În cursul zilei de 15 decembrie 2025, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în șase (6) locații situate pe raza județelor Iași și Ilfov, la domiciliile unor persoane fizice sau sediile/punctele de lucru ale unor societăți comerciale.

În cauză, procurorii beneficiază de sprijinul Brigăzii Speciale de Intervenții a Jandarmeriei și Inspectoratului de Jandarmi Județean Iași.