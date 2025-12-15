Performanță românească la Campionatul Mondial de Stage Dance: două medalii de aur, una de argint și două de bronz

Performanță românească la Campionatul Mondial de Stage Dance: două medalii de aur,...

177225 – 15122025 – România a obținut rezultate remarcabile la WDSF Stage Dance World Championship 2025, desfășurat la Budapesta, prin echipa ACS Double D, coordonată de antrenoarea Diana Deac Pândele.

Echipa a cucerit două medalii de aur, o medalie de argint și două medalii de bronz, la care se adaugă două clasări pe locul 6, într-o competiție extrem de puternică, cu participanți din întreaga lume.

Sportivele de la ACS Double D au demonstrat încă o dată că performanța românească își are locul pe scena internațională a dansului sportiv. Sursa:tvrinfo