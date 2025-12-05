Perturbări ale circulației rutiere din cauza protestelor fermierilor greci

177135 – 05122025 – Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Grecia că mișcările de protest ale fermierilor eleni vor continua și în zilele următoare, putând genera perturbări ale circulației rutiere, blocarea drumurilor naționale și a autostrăzilor, inclusiv a celor care asigură legătura cu punctele de trecere a frontierei din nordul Greciei.

Având în vedere că situaţia blocajelor de trafic este în permanentă schimbare, MAE recomandă cetățenilor români să respecte recomandările autorităților locale și să utilizeze rutele alternative indicate de acestea.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Atena: +302106728875; +302106728879 și Consulatului General al României de la Salonic: +302310340088, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție telefoanele de urgență ale Ambasadei României la Atena: +306978996222 și Consulatului General al României de la Salonic: +306946049076.