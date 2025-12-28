Peste 142 de milioane de țigarete și peste 3,4 tone de tutun, capturate de polițiști în perioada ianuarie – noiembrie 2025

Peste 142 de milioane de țigarete și peste 3,4 tone de tutun,...

177317 – 28122025 – Activitățile desfășurate de Poliția Română pentru combaterea contrabandei cu tutun și produse din tutun sunt abordate prioritar, fiind luate măsuri permanent, adaptate specificului fiecărei unități, în cooperare cu celelalte instituții cu atribuții în domeniu.

În perioada ianuarie – noiembrie 2025, la nivel național, au fost desfășurate 416 acțiuni, în sistem integrat, pe linia combaterii contrabandei cu tutun și produse din tutun și au fost înregistrate 427 de dosare penale vizând acest domeniu, în cadrul acestora fiind cercetate 618 persoane.

În urma activităților desfășurate, au fost destructurate 18 grupuri infracționale care acționau în domeniul contrabandei cu tutun și sesizate 488 de infracțiuni prevăzute de Codul Vamal, Codul Fiscal și Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale.

Astfel, au fost descoperite și indisponibilizate, de către polițiști, 142.090.642 de țigarete și 3.401 kilograme de tutun.