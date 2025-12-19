Peste 2 miliarde de lei pentru plata unor datorii la Sǎnǎtate și MAE

Peste 2 miliarde de lei pentru plata unor datorii la Sǎnǎtate și...

177270 – 19122025 – Ministerul Finanțelor va transfera peste 2 miliarde de lei pentru plata unor arierate ale Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și Ministerului Afacerilor Externe, potrivit unor hotărâri de Guvern adoptate joi.

Casei Naționale de Asigurări de Sănătate îi vor reveni aproape 2 miliarde de lei, dintre care 964 de milioane de lei vor fi alocate pentru decontarea medicamentelor cu și fără contribuție personală și plata serviciilor medicale din spitale, scadente în luna decembrie. De asemenea, 1 miliard de lei va fi destinat decontării concediilor medicale. Astfel, operatorii economici care au plătit concediile medicale din fonduri proprii vor primi decontarea sumelor respective.

Către Ministerul Afacerilor Externe vor fi redistribuite 46 de milioane de lei, dintre care 26 milioane de lei pentru stingerea datoriilor rezultate din neplata cotizațiilor de afiliere ale României la organizațiile internaționale.

Relocările de fonduri nu afectează deficitul bugetar, fiind realizate în limitele programării aprobate și cu respectarea țintei de 8,4% din PIB.