Peste 3 tone de petarde descoperite de polițiștii ilfoveni

Noua legislație prevede amenzi foarte mari și chiar închisoare pentru cei care se joacă cu focul

177205 – 12122025 – Din acest an, în lipsa unei autorizații, petardele și artificiile din categoriile celor cu risc sunt interzise în România. Legea care a înăsprit drastic pedepsele pentru cei care le vând sau le dețin ilegal a intrat în vigoare la începutul lunii august.

Deși legea este în vigoare de câteva luni, puțini știu ce presupune, de fapt, această nouă reglementare și cum le poate schimba planurile celor care obișnuiau să cumpere petarde de la tarabele din piete și târguri.

Dacă până acum riscul era minim și amenzile rare, cei care continuă să cumpere sau să vândă petarde ”pe sub mână” trebuie să știe că riscă până la cinci ani de închisoare.

Spre exemplu, potrivit noilor prevederi, polițiștii ilfoveni au confiscat în data de 11 decembrie a.c., peste 3 tone de petarde. Coordonați de procurorul de caz de la Parchetul Judecătoriei Buftea, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Ilfov, însoțiți de luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale și polițiștilor din cadrul Serviciului Criminalistic Ilfov, au percheziționat 4 adrese din București și Ilfov, la persoane cercetate pentru infracțiunea de “orice operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept”.

În cadrul perchezițiilor, polițiștii au identificat articole pirotehnice din categoriile F2, F3, F4 și P1, pe care le-au ridicat în vederea continuării cercetărilor și au deschis dosar penal.

Ce se poate, totuși, folosi

Singurele articole pirotehnice care pot fi achiziționate la liber sunt articolele pirotehnice de divertisment din categoria F1 – artificii de brad, focuri și bețișoare bengale, pocnitori pentru petreceri, jerbe, granule scânteietoare, chibrituri detonante, scântei, pocnitori cu confeti, bobițe explozive etc., care prezintă un risc scăzut la utilizare și pot fi puse la dispoziție, pe piață, numai persoanelor care au împlinit vârsta de 16 ani.

Organizarea de jocuri cu articole pirotehnice de divertisment din categoriile F2, F3 și F4 este permisă numai în condițiile în care exista acordul primăriei, al ISU și avizul Inspectoratului Județean de Politie.

Sancțiunile nu sunt doar cu amenzi

Noile prevederi stabilesc amenzi cuprinse între 1.000 si 7.500 lei. În cazul firmelor, maximele amenzilor au crescut cu 100%. În plus, noile reglementări prevăd pedepse cu închisoarea, între 1 si 5 ani, pentru anumite infracțiuni legate de folosirea și comercializarea ilegală a materialelor pirotehnice.

Vânzarea de petarde către minori sau către persoane neautorizate este complet interzisă, iar simpla deținere a unor articole pirotehnice fără documente legale poate atrage răspunderea penală.

Legea a fost adoptată de Parlament la apelul disperat al medicilor care au cerut măsuri urgente în fața valului de accidente provocate de petarde. Numai anul trecut, de sărbătorile de iarnă, aproape 570 de români au fost mutilați pe viață, iar în spitalele de pediatrie au ajuns, la urgență, cu răni grave, foarte mulți copii, unii cu răni ireversibile.

Acțiunile poliției continuă pentru prevenirea incidentelor și creșterea siguranței publice, în special în perioada premergătoare sărbătorilor de iarnă.