Peste 54.000 țigarete, depistate ascunse în ușile, podeaua, scaunele și pereții unui microbuz

177163 – 08122025 – În data de 07.12.2025, polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Nădlac au efectuat controale aleatorii și nesistematice pe căile de comunicații din apropierea frontierei. Cu această ocazie, a fost oprit pentru control un microbuz înmatriculat în Franța, condus de către un cetățean bulgar în vârstă de 32 de ani.

În urma controlului fizic al mijlocului de transport, polițiștii de frontieră au descoperit mai multe pachete de țigări, în diverse compartimente ale microbuzului (uși, podea, scaune, pereți laterali), pentru care șoferul nu a putut prezenta documente de proveniență.

Persoana și mijlocul de transport au fost conduse la sediul instituției pentru efectuarea unor verificări suplimentare, unde s-a stabilit că în autovehicul se aflau peste 54.000 de țigarete, în valoare peste 81.000 de lei.

Având în vedere aspectele constatate, poliţiştii de frontieră au demarat cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de deținere în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea produselor accizabile supuse marcării fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita prevăzută de lege, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale care se impun.