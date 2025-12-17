Planurile ANCOM pentru 2026

177241 – 17122025 – ANCOM a publicat spre consultare planul său de acţiuni pentru anul 2026, document care reflectă principalele direcții de activitate ale Autorității pentru anul viitor. Proiectele privesc reglementarea tehnică și economică a serviciilor și rețelelor de comunicații electronice, administrarea și monitorizarea spectrului radio, precum și unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului privind Serviciile Digitale (DSA) în România. În domeniul serviciilor poștale, ANCOM se va concentra pe monitorizarea respectării obligațiilor stabilite în sarcina furnizorului de serviciu universal desemnat.

Reglementări privind serviciile de comunicații electronice

În sectorul comunicațiilor electronice, ANCOM își propune să actualizeze informațiile privind disponibilitatea serviciilor de internet în bandă largă, prin publicarea listei zonelor în care nu sunt disponibile servicii funcționale la punct fix și prin realizarea unui studiu privind aria de acoperire a rețelelor publice fixe capabile să furnizeze astfel de servicii.

Totodată, Autoritatea va actualiza modalitățile de implementare a serviciului universal, prin revizuirea condițiilor și a procedurii de desemnare a furnizorilor, cu scopul de a asigura disponibilitatea unui pachet minim de servicii de acces la internet în bandă largă și de comunicații de voce, la un nivel corespunzător de calitate, pentru toți utilizatorii finali.

Planul mai include inițiative privind modificarea formatului și a modalității de transmitere a informațiilor referitoare la dezvoltarea și localizarea geografică a rețelelor publice de comunicații electronice și a infrastructurii fizice asociate, precum și actualizarea cadrului de colectare a datelor statistice.

Reglementări privind serviciile poștale

În domeniul serviciilor poștale, Autoritatea își propune să continue monitorizarea respectării obligațiilor stabilite în sarcina furnizorului de serviciu universal prin realizarea unui raport de analiză a respectării cerințelor de calitate aferente anului 2025, monitorizarea obligațiilor privind situațiile financiare separate ale acestuia, actualizarea valorii costului mediu ponderat al capitalului angajat și analizarea costului net asociat furnizării serviciului universal poștal.

Proiectul include realizarea unor studii și rapoarte privind implementarea serviciilor de tip self-service pentru livrarea trimiterilor poștale, calitatea serviciilor de coletărie, impactul comerțului electronic asupra pieței poștale, precum și indicatorii statistici ai sectorului. În paralel, va continua monitorizarea aplicării Regulamentului (UE) nr. 2018/644 privind livrarea coletelor transfrontaliere, inclusiv prin colectarea și verificarea datelor transmise de furnizorii de servicii poștale.

Administrarea și gestionarea spectrului de frecvențe și a resurselor de numerotație

În ceea ce privește administrarea și gestionarea spectrului de frecvențe radio și a resurselor de numerotație, proiectul Planului prevede revizuirea unor tarife de utilizare a spectrului, precum și modificarea unor prevederi ale procedurii de acordare a drepturilor de utilizare a frecvențelor radio prin încredințare directă. De asemenea, ANCOM va analiza situațiile în care blocurile de numere returnate conțin numere portate care continuă să fie utilizate în alte rețele și va lua măsurile corespunzătoare.

Monitorizarea spectrului de frecvențe și controlul obligațiilor impuse furnizorilor

În ceea ce privește monitorizarea spectrului de frecvențe radio, ANCOM va continua măsurarea acoperirii cu servicii de comunicații mobile și verificarea respectării obligațiilor impuse furnizorilor de servicii de comunicații electronice și poștale.

Servicii digitale

Autoritatea are în vedere elaborarea procedurii de informare pentru furnizorii de servicii intermediare și a cadrului normativ care stabilește condițiile pentru derularea inspecțiilor de către personalul de control al ANCOM și verificarea respectării aplicării Regulamentului privind serviciile digitale de către furnizorii de servicii intermediare din România.