Podul Prieteniei Giurgiu – Ruse: trafic deschis în ambele sensuri în perioada sărbătorilor de iarnă

177215 – 14122025 – Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu informează participanții la trafic că, potrivit comunicării transmise de autoritățile de frontieră bulgare, începând cu data de 18 decembrie 2025, traficul rutier pe Podul Prieteniei Giurgiu – Ruse va fi reluat în ambele sensuri, pe tronsonul aflat în prezent în reparații, în direcția către România.

Această măsură este valabilă până la data de 8 ianuarie 2026, perioadă în care lucrările vor fi suspendate, pentru a permite tranzitul fluent și în condiții de siguranță, în contextul sărbătorilor de iarnă.

Menționăm că, până în data de 18 decembrie, circulația este dirijată alternativ, cu semafor, din cauza lucrărilor de reabilitare desfășurate de partea bulgară.

Lucrările vor fi reluate, începând cu 8 ianuarie 2026, pe sensul de mers către Bulgaria.