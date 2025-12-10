Grevă generală în Portugalia

177185 – 10122025 – Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Portugheză asupra faptului că, la data de 11.12.2025, în intervalul orar 00:01 – 24:00, va avea loc o grevă generală la nivel național, care va afecta în special sectorul public: administrația, educația, sănătatea și transporturile.

Se estimează că sectorul transporturi (aerian, feroviar, maritim, transportul public local etc.) va fi cel mai puternic afectat. În acest context, este preconizată perturbarea circulației mijloacelor de transport pe întreg teritoriul Republicii Portugheze, fiind posibile întârzieri semnificative sau anulări ale curselor aeriene, feroviare și maritime. Totodată, se anticipează perturbări în traficul rutier, inclusiv pe autostrăzi.

MAE recomandă cetățenilor români să verifice în mod constant informațiile actualizate publicate de companiile de transport, în special cele aeriene, și să urmărească anunțurile oficiale ale autorităților portugheze.

Cetățenii români afectați de această situație pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Lisabona: +351.213.968.812, +351.213.979.982, +351.213.966.463, +351.213.960.866. Apelurile către ultimele două numere sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și sunt preluate în regim de permanență de operatorii Call Center.

Pentru situații dificile, speciale sau de urgență, cetățenii români pot contacta și numărul de urgență al misiunii diplomatice a României la Lisabona: +351. 927.411.628.