Pregătiri pentru preluarea de către România a președinției ICE

177200– 12122025 – Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, l-a primit la București, pe Secretarul General al Inițiativei Central Europene (ICE), Franco Dal Mas, pentru discuții la nivel înalt privind definitivarea foii de parcurs a mandatului României la conducerea organizației.

Vizita oficialului ICE are loc în contextul preluării de către România de la Serbia a președinției ICE pentru anul 2026, eveniment marcat în cadrul reuniunii ministeriale de la Belgrad, din data de 26 noiembrie.

Ministrul Oana Țoiu a evidențiat că obiectivul central al României va fi susținerea integrării europene a statelor candidate și a anunțat tema mandatului României: „APROAPE”.

„Integrarea europeană este mai mult decât o bornă în sine. Este despre valori și standarde. Cele 150 de proiecte de transfer de know-how dinspre statele UE către candidați, finanțate de Inițiativă cu peste 4,5 milioane de euro, sunt un exemplu elocvent în acest sens,” a declarat ministrul Oana Țoiu în intervenția sa.

Referindu-se la forța economică a regiunii, ministrul român a punctat necesitatea consolidării dimensiunii economice și a conectivității, amintind că „PIB-ul nostru combinat este de aproximativ 5 mii de miliarde de euro, ceea ce nu poate însemna decât că există un potențial semnificativ pentru un spațiu economic mai dinamic”.

Un element distinctiv al mandatului României va fi dimensiunea locală, având în vedere că ICE este „acasă” pentru 160 de milioane de cetățeni.

„Credem că forța cooperării noastre regionale constă nu doar în dialogul la nivel înalt, ci și în capacitatea autorităților locale, a comunităților și a cetățenilor de a se conecta și de a prospera. Inițiativa Central Europeană poate și va acționa ca o adevărată punte între integrarea europeană și realitățile cotidiene,” a transmis Oana Țoiu.

Agenda prezentată de ministrul afacerilor externe include, de asemenea, o atenție sporită acordată luptei împotriva dezinformării și rezilienței societale în fața amenințărilor hibride, precum și implicarea tinerilor pentru consolidarea unei identități europene comune. Programul de activități al președinției române a ICE a fost în prealabil discutat și cu organizațiile neguvernamentale care fac parte din consiliul consultativ al MAE.

În timpul președinției României, pe 17 martie 2026, Secretariatul executiv al ICE de la Trieste va aniversa 30 de ani de la înființare.

România a preluat președinția ICE de la Republica Serbia și o va exercita pe parcursul anului 2026. ICE este cel mai extins forum de cooperare regională din Europa Centrală și de Sud-Est, reunind state membre UE și state candidate, având ca misiune principală susținerea parcursului european și a dezvoltării durabile în regiune.

Inițiativa Central Europeană (ICE) este un format de cooperare regională, care reunește 16 membri: 9 state membre UE – Bulgaria, Cehia, Croația, Italia, Polonia, România, Slovacia, Slovenia, Ungaria şi 7 state candidate – Albania, Bosnia şi Herţegovina, R. Macedonia de Nord, R. Moldova, Muntenegru, Serbia și Ucraina.

Obiectivele strategice ale ICE sunt sprijinirea avansării procesului de extindere a UE și facilitarea creării unei Europe unite, cooperarea bazată pe transferul de expertiză și întărirea capacităților instituționale ale țărilor candidate.