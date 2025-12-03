Premierul Bolojan încearcă să discute la Viena despre prețuri mai bune la energie. Înainte, face escală la Budapesta

Premierul Bolojan încearcă să discute la Viena despre prețuri mai bune la...

177119 – 03122025 –La o zi după ce a discutat la Guvern cu reprezentanții OMV, premierul Ilie Bolojan pleacă pentru două zile (miercuri și joi) la Viena, la invitația omologului austriac.

În cadrul vizitei, prim-ministrul va avea întâlniri cu cancelarul federal al Austriei, Christian Stocker, care va fi însoțit de ministrul federal pentru Europa, Integrare și Familie, Claudia Plakolm, ministrul federal al Economiei, Energiei și Turismului, Wolfgang Hattmannsdorfer, și ministrul federal al Finanțelor, Markus Marterbauer.

Programul include discuții în format tête-à-tête, convorbiri în plen, precum și un dejun de lucru oferit de cancelarul austriac, la care vor participa reprezentanți ai companiilor românești și austriece. De asemenea, prim-ministrul va participa la recepția de Ziua Națională a României, organizată de Ambasada României în Austria.

Obiectivul principal al vizitei este consolidarea relațiilor bilaterale, atât în plan politico-diplomatic, cât și economic și o coordonare mai strânsă în plan regional și european, având în vedere provocările actuale din regiunea noastră. Cooperarea în sectorul economic va viza și alte domenii cu potențial de creștere a investițiilor pe ambele piețe.

Discuțiile vor aborda și sprijinul Austriei în procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

O atenție specială va fi acordată cooperării în domeniul energetic. Asigurarea unor prețuri accesibile ale energiei electrice pentru populație și competitive pentru companii rămâne, pe lângă securitatea energetică, o prioritate majoră pentru Guvernul României.

Un element important în această direcție îl reprezintă îmbunătățirea interconectării în sectorul energiei electrice între statele din regiunea noastră, subiect pe care premierul Ilie Bolojan îl va aborda cu cancelarul federal Christian Stocker.

Pentru a face progrese reale, este esențială menținerea unui dialog deschis și cu vecinii direct implicați și afectați de funcționarea actuală a interconectărilor în sectorul energiei electrice. De aceea, în drum spre Viena, premierul Ilie Bolojan va avea o întâlnire la Budapesta cu premierul Ungariei Viktor Orban, cu participarea liderului UDMR Kelemen Hunor. Va fi discutată cooperarea între România, Ungaria și Austria pentru dezvoltarea interconectărilor în sectorul energiei electrice.

În Austria, premierul va fi însoțit de Bogdan Ivan, ministrul Energiei, Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe, Mihai Jurca, șeful Cancelariei Prim-Ministrului și Dragoș Hotea, secretar de stat.

Întrevederea cu premierul ungar vine la câteva zile după ce acesta din urmă s-a întâlnit la Moscova, cu președintele Federației Ruse, Vladimir Putin.