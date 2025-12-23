Premierul vorbește despre posibile disponibilizări din administrație și redimensionarea cheltuielilor cu sporurile

177303 – 23122025 – Într-un interviu la Antena 3, prim-ministrul Guvernului României, Ilie Bolojan, a lăsat să se înțeleagă că în 2026, ”în anumite locuri”, ar putea exista unele disponibilizări în administrație, pe fondul măsurilor pentru reducerea cheltuielilor în administrația publică, dar că pe de altă parte o măsură ar putea fi și redimensionarea cheltuielilor cu sporurile. Premierul a spus însă că pentru o asemenea măsură este necesar un audit al schemei de personal.

„În fapt, anul viitor, toate autoritățile vor trebui să își facă un audit al schemei de personal și să vadă dacă într-adevăr avem personal în plus, dacă anumite posturi sunt perfect justificate sau nu, și, în acest context, ei au două posibilități: sau să verifice sistemul de sporuri, sistemul de distribuție a acestui personal, unde este alocat, cum este alocat, sau acolo unde în mod cert și indubitabil există personal excedentar trebuie făcute reducerile de personal”, a explicat Ilie Bolojan.

În ceea ce privește o nouă eventuală creștere a taxelor în cursul anului viitor, Ilie Bolojan s-a referit la disciplina financiară a entităților de stat: „Dacă Guvernul și Parlamentul păstrează ceea ce am stabilit, atunci, așa cum am constatat în această lună, la sfârșitul lunii noiembrie am avut un deficit care ne garantează că la final de decembrie respectăm ținta de 8,4%, dacă aceste măsuri care au fost stabilite sunt dublate de economiile pe care, așa cum am anunțat, trebuie să le facem, de o disciplină bugetară, atunci, cu siguranță, anul viitor nu mai trebuie crescute niciun fel de taxe”.

„Dacă nu facem acest lucru, și nu trebuie să ascundem asta, ceea ce am făcut anul acesta, practic am scos România dintr-o fundătură, înseamnă că în loc să ne ducem într-o direcție normală, mai devreme sau mai târziu, vom ajunge din nou ca aceste datorii, ca cheltuielile mari pe care le avem din nou să doboare veniturile și să ajungem din nou într-o asemenea situație”, a continuat premierul.