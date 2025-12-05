Preocupări pentru digitalizarea administrației pentru persoanele cu nevoi speciale

177139 – 05122025 – Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT), alături de Comisia pentru comunicații, tehnologia informației și inteligență artificială din Senatul României, a organizat evenimentul „România incluzivă 2025, accesibilitate digitală și incluziune reală”, dedicat Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități.

La eveniment au participat instituții publice, organizații neguvernamentale, specialiști, reprezentanți ai comunităților, precum și membri ai Parlamentului și ai Guvernului.

Discuțiile au vizat situațiile concrete întâmpinate de persoanele cu dizabilități în accesarea serviciilor publice și identificarea soluțiilor care pot reduce barierele existente. A fost prezentată o serie de priorități, rezultate din dialogul cu persoanele cu dizabilități, printre care accesibilitatea digitală a platformelor publice, introducerea și extinderea tehnologiilor asistive moderne, simplificarea procedurilor administrative și dezvoltarea unui mecanism permanent de colaborare între instituții și comunitate.

Participanții au analizat modul în care standardele europene pot facilita accesul la servicii digitale și au discutat despre evoluția proiectelor pentru persoanele cu dizabilități. Aplicația „Voci pentru Mâini: Interpretare Video la Distanță”, coordonată de Bogdan Anicescu, a arătat cum instrumentele digitale pot sprijini comunicarea și integrarea persoanelor cu dizabilități, funcționalitățile sale putând fi extinse astfel încât aplicația să poată fi introdusă și utilizată în instituțiile publice.

De asemenea, au fost prezentate și direcții de lucru pentru turismul accesibil, cu accent pe soluții digitale care pot crește accesul persoanelor cu nevoi speciale la serviciile din industria ospitalității.