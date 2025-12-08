Preşedintele Nicuşor Dan vizitează două zile Franţa

177161 – 08122025 – Preşedintele Nicuşor Dan vizitează, luni și marți, Franța. Programul include întâlniri oficiale, dar și o discuție cu comunitatea românească de la Paris.

Întrevederea cu omologul francez, va avea loc marți, către funalul vizitei, și va fi urmată de o vizită la fabrica Thales.

Până atunci, Nicușor Dan se va întâlni la Ambasada din Paris cu reprezentanţii comunităţii româneşti, cu reprezentanţi ai companiilor economice franceze organizată de Mişcarea Întreprinderilor din Franţa (Medef) și cu primarul Parisului, Anne Hidalgo.

De asemenea, președintele României va participa la inaugurarea aleii ”Nicolae Titulescu” în Parcul Monceau din Paris.