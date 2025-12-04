Presiunea fiscală a ajuns prea departe, familiile au nevoie de măsuri reale, nu de noi taxe

177123 – 04122025 – Deputatul PSD Remus Lăpușan avertizează asupra efectelor negative generate de creșterea TVA și asupra presiunii tot mai mari care apasă pe bugetele familiilor. Deși măsura a fost justificată prin dorința de a stabiliza bugetul, rezultatul a fost unul contrar: prețurile au crescut în lanț, iar puterea de cumpărare a scăzut semnificativ.

„Acest lucru îl spuneam încă de la început: atunci când taxele cresc într-un ritm accelerat, într-o economie în care veniturile sunt deja fragile, puterea de cumpărare nu are cum să se mențină. Oamenii o simt în fiecare factură, în fiecare bon, în fiecare cheltuială”, a declarat deputatul.

În pragul sărbătorilor, numeroase familii trăiesc cu tot mai multă îngrijorare, fiind nevoite să își calculeze fiecare cheltuială. „În loc de liniște și speranță, sărbătorile vin pentru mulți români cu griji și presiunea traiului de la o zi la alta. Cetățenii nu mai pot continua în acest ritm”, subliniază parlamentarul.

În contextul discuțiilor tot mai frecvente despre posibile noi majorări fiscale, deputatul transmite un mesaj ferm: „Aceasta nu este soluția.” El afirmă că nu se poate continua transferarea notei de plată către cetățeanul care deja se confruntă cu dificultăți. Presiunea constantă asupra celor care muncesc afectează întreaga economie, iar actualul cadru fiscal trebuie regândit.

Reforma fiscală trebuie să fie construită pe principii clare: predictibilitate, simplitate și protejarea puterii de cumpărare. „O reformă fiscală adevărată trebuie să fie orientată către oameni, cu taxe mai mici și mai prietenoase cu familia. Nu ne permitem o Românie în care oamenii rămân captivi într-un sistem fiscal care nu îi ajută să își acopere cheltuielile de bază”, a transmis acesta.

Potrivit deputatului, o economie sănătoasă se bazează pe cetățeni sprijiniți, nu împovărați. Măsurile fiscale trebuie gândite în interesul celor care muncesc și susțin comunitățile locale. „Este momentul să acționăm rapid, ferm și responsabil. Familiile nu mai pot aștepta. România are nevoie de o schimbare de direcție care să pună în centru omul, munca și familia, nu povara fiscală”, a declarat Remus Lăpușan.