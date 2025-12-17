Prima instalație de compensare a energiei reactive de tip STATCOM din Rețeaua Electricã de Transport, pusã în funcțiune la Sibiu

177251 – 17122025 – Compania Naționalã de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA a pus în funcțiune, dupã finalizarea cu succes a probelor tehnice, prima instalație STATCOM (Compensator Sincron Static) din Rețeaua Electricã de Transport (RET), în stația electricã 400/220/110/20 kV Sibiu Sud. Investiția face parte dintr-un proiect major cu finanțare din Fondul pentru Modernizare, respectiv Instalarea a douã mijloace moderne de compensare a puterii reactive în stațiile Sibiu Sud și Bradu și marcheazã un pas esențial pentru modernizarea infrastructurii energetice a României și siguranța în funcționare a Sistemului Electroenergetic Național (SEN).

Instalația STATCOM din Stația Sibiu Sud, deja datã în exploatare și aflatã la dispoziția Dispecerului Energetic Național, reprezintã prima parte a proiectului de instalare a douã mijloace moderne de compensare a puterii reactive în stațiile Sibiu Sud și Bradu. Finalizarea lucrãrilor în stația 400/220/110/20 kV Bradu este estimatã pentru prima parte a anului 2026, înainte de termenul contractual.

Valoarea totalã a proiectului este de 260 milioane lei, din care 254 milioane lei sunt asigurate prin Fondul pentru Modernizare. Lucrãrile sunt realizate de Asocierea Siemens Energy SRL – Electromontaj SA, termenul contractual de implementare fiind august 2026. Investiția se numãrã printre cele 11 proiecte ale Transelectrica finanțate nerambursabil prin Fondul pentru Modernizare.

De ce sunt importante mijloacele moderne de compensare a energiei reactive

STATCOM este o tehnologie avansatã care stabilizeazã tensiunea în rețea și contribuie direct la creșterea siguranței alimentãrii cu energie electricã pentru consumatorii casnici și industriali. Implementarea acestuia consolideazã capacitatea SEN de a integra volume tot mai mari de energie regenerabilã și de a rãspunde în mod flexibil variațiilor rapide de sarcinã.

Instalația STATCOM asigurã:

· reglaj dinamic și continuu al tensiunii în nodul de rețea;

· compensarea permanentã a puterii reactive;

· creșterea stabilitãții de tensiune în regim normal și de avarie;

· sporirea flexibilitãții SEN în condițiile creșterii ponderii energiei regenerabile;

· amortizarea oscilațiilor de tensiune interzonale, care apar la nivelul interconexiunii ENTSO-E.

Aceastã investiție are un impact direct asupra securitãții energetice naționale, prin creșterea capacitãții de transport, reducerea riscurilor de instabilitate și optimizarea operãrii rețelei în situații de congestie, evenimente neprevãzute sau variații rapide de consum.

Totodatã, proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor României privind modernizarea infrastructurii energetice, creșterea rezilienței rețelei de transport și facilitarea integrãrii accelerate a surselor regenerabile în SEN.

Investițiile implementate de Transelectrica în Rețeaua Electricã de Transport, cu finanțare din Fondul pentru Modernizare, sunt investiții pentru stabilitatea și sustenabilitatea Sistemului Energetic al României, prin construirea unei rețele mai flexibile și pregãtite pentru provocãrile tranziției energetice.

Transelectrica își reafirmã angajamentul de a transforma oportunitãțile de finanțare și modernizare în investiții durabile pentru România, ceea ce consolideazã rolul operatorului de transport și sistem de garant al stabilitãții și securitãții Sistemului Electroenergetic Național.

Pentru realizarea acestei investiții esențiale pentru siguranța în funcționare a Sistemului Electroenergetic Național și-au adus contribuții mai multe instituții-cheie cãrora, pe aceastã cale, Transelectrica le mulțumește:

· Universitatea Naționalã de Științã și Tehnologie Politehnica București, care prin profesorii de la Facultatea de Energeticã, au pregãtit au insuflat utilizarea tehnologiilor moderne, care utilizeazã electronicã de putere;

· Autoritatea Naționalã de Reglementare în domeniul Energiei, care a susținut demersurile de implementare a acestor tehnologii;

· Ministerului Energiei, care au identificat și aprobat sursa de finanțare din fonduri europene, pentru susținerea dezvoltãrii tehnologiilor moderne.