Prima zi de lucru din 2026 – 5 ianuarie

177274 – 19122025 – Anul 2025 începe pentru bugetari cu liberele legale, adică 1 (joi) și 2 (vineri), apoi sfârșitul de săptămână. Pe 5 ianuarie ar fi prima zi de muncă din an, pentru ca apoi 6 și 7 ianuarie, adică Bobotează și Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, să fie iar libere legale.

Tradițional, când erau adunate mai multe zile libere, iar între acestea era și una de muncă, Guvernul lua decizia pentru o punte bugetară. Adică o zi liberă, care era recuperată (doar pe hârtie, de cele mai multe ori – n.n.). Surse guvernamentale, citate de Cotidianul, susțin că premierul Ilie Bolojan nu mai este de acord cu astfel de ”punți” și că luni, 5 ianuarie 2026, bugetarii vor trebui să vină la serviciu.

Până în acest moment nu există nicio decizie oficială a Guverului.