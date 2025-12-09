Primirea la MAE a ministrului afacerilor europene al Muntenegrului, Maida Gorcević

177170 – 08122025 – Ministrul afacerilor europene al Muntenegrului, Maida Gorcević, a fost primită luni, 8 decembrie 2025, de către ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, respectiv secretarul de stat pentru afaceri europene, Orientul Mijlociu și Africa, Clara Staicu, cu ocazia vizitei oficiale a acesteia în România.

În cadrul discuțiilor, ambele părți au apreciat caracterul dinamic al relațiilor româno-muntenegrene atât în cadru bilateral, al formatelor regionale de cooperare, NATO, cât și în contextul procesului de aderare al Muntenegrului la Uniunea Europeană.

Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a confirmat angajamentul României față de intensificarea eforturilor celor două țări în atingerea potențialului ridicat al relațiilor bilaterale, inclusiv în plan economic și sectorial. Totodată, a reiterat sprijinul puternic acordat de România parcursului european al Muntenegrului, subliniind așteptările privind concretizarea, în anii imediat următori, a unor exemple de succes ale politicii de extindere. A apreciat în acest sens valul de optimism creat în raport cu toate țările candidate de progresele Muntenegrului în parcursul european. Totodată, demnitarul român a reafirmat disponibilitatea de a sprijini reprezentarea și promovarea intereselor regiunii la nivelul UE.

Secretarul de stat Clara Staicu a salutat faptul că Pachetul de Extindere 2025 subliniază evoluțiile semnificative realizate în ultimul an de Muntenegru. Astfel, România, asemenea Comisiei Europene, apreciază că, prin continuarea progreselor și prin voință politică și consens la nivelul societății, aderarea Muntenegrului la UE este o posibilitate realistă în anii imediat următori. Astfel, a exprimat sprijinul pentru demararea discuțiilor la nivel UE privind redactarea Tratatului de aderare a Muntenegrului la UE. În acest context, a prezentat demnitarului muntenegrean propuneri de cooperare ale ministerelor de linie și instituțiilor românești menite să sprijine Muntenegru în această fază decisivă a procesului complex al negocierilor de aderare europeană.

De asemenea, secretarul de stat a transmis aprecieri pentru alinierea deplină a Muntenegrului la politica externă și de securitate comună a UE, o reflectare a orientării geopolitice și geostrategice clare a Muntenegru. Totodată, a apreciat rolul activ al Muntenegrului, în plan regional și multilateral, în formate de securitate și cooperare economică, precum și în calitate de aliat NATO, în special în contextul provocărilor multiple generate de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Au fost discutate și posibilitățile pentru intensificarea și extinderea cooperării bilaterale cu beneficii inclusiv în plan regional, cum ar fi cele oferite de o mai bună conectivitate.