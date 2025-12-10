Problematica extrădării din țările terțe, discutată de miniștrii de Justiție din UE

177176 – 10122025 – În data de 9 decembrie a.c., ministrul Justiției, Radu Marinescu, a participat la reuniunea Consiliului Justiție și Afaceri Interne – sesiunea justiție, care s-a desfășurat la Bruxelles.

În cadrul dezbaterilor, au fost aprobate Concluziile Consiliului privind dispozițiile model pentru dreptul penal al UE. Miniștrii au avut, de asemenea, un schimb de opinii pe tema luptei împotriva impunității în contextul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.

Tema dejunului de lucru al Miniștrilor Justiției a abordat problematica extrădării din țările terțe în contextul luptei împotriva criminalității organizate. Majoritatea rețelelor criminale periculoase au o rază de acțiune care depășește granițele UE. De aceea, cooperarea judiciară cu țările terțe este esențială pentru a facilita urmărirea penală și aducerea în fața justiției a membrilor acestor rețele.

Consiliul JAI a inclus, de asemenea, o serie de prezentări ale activităților întreprinse, printre altele, în domeniul aplicării simplificate a Regulamentului general privind protecția datelor, luptei împotriva traficului de droguri și a criminalității organizate, accesului la date în scopul eficientizării anchetelor penale, justiției digitale și strategiilor de formare judiciară sau al aplicării Cartei Drepturilor Fundamentale în UE.

În marja Consiliului JAI, ministrul Radu Marinescu a avut o reuniune bilaterală cu Michael McGrath, Comisar european pentru democrație, justiție, stat de drept și protecția consumatorilor, în cadrul căruia au fost abordate aspecte legate de statul de drept în raport cu sistemul judiciar, combaterea corupției, transpunerea Directivei (UE) 2024/1069 privind protecția împotriva cererilor vădit neîntemeiate sau a procedurilor judiciare abuzive împotriva persoanelor implicate în acțiuni de mobilizare publică, digitalizarea justiției, noul Cadru Financiar Multianual, pachetele OMNIBUS, inițiate de Comisia Europeană și inițiativele viitoare ale Comisiei Europene în domeniul justiției.