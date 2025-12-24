Programul liniilor de transport public din Regiunea București-Ilfov în perioada Sărbătorilor

177313 – 24122025 – În perioada Sărbătorilor de iarnă, liniile de transport public de suprafață din Regiunea București-Ilfov vor funcționa astfel:

– În perioada 25.12.2025-07.01.2026, liniile de transport public de suprafață din Municipiul București vor funcționa după programul unei zile de duminică.

– În perioada 24.12.2025-28.12.2025, 01.01.2026-04.01.2026 și 06.01.2026-07.01.2026, liniile metropolitane din Regiunea București-Ilfov vor funcționa după programul unei zile de duminică.

– În zilele de 29.12.2025, 30.12.2025, 31.12.2025 și 05.01.2026, liniile metropolitane din Regiunea București-Ilfov vor funcționa după programul unei zile lucrătoare.