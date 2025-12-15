Proiect pentru dezvoltarea serviciilor de consiliere și orientare în carieră în unitățile de învățământ

177221 – 15122025 – Ministerul Educației anunță lansarea proiectului ”Practici transformaționale în consilierea și orientarea carierei (ConsEDU)”, finanțat din fonduri europene. Proiectul este implementat în parteneriat cu Universitatea din București , Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională – CMBRAE, CCD București și Inspectoratul Școlar Județean Iași și se va desfășura în parioada 1 iulie 2025 – 30 iunie 2029.

ConsEDU urmărește creșterea calității serviciilor de consiliere și orientare în carieră în învățământul primar, gimnazial și liceal, prin dezvoltarea unui cadru metodologic unitar, furnizarea de resurse moderne, consolidarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice și pilotarea unui model integrat de abordare la nivelul școlii (whole-school approach). Impactul la nivel national vizează 9.335 de beneficiari direcți și peste 2.500 de unități de învățământ preuniversitar.