Propunere de pact de securitate în stil NATO pentru Ucraina, problema teritoriului contestat – încă nerezolvată

177234 – 16122025 – Liderii occidentali au salutat luni progrese majore în discuțiile privind un potențial acord de pace în Ucraina, subliniind pentru prima dată modul în care garanțiile de securitate l-ar putea împiedica pe Vladimir Putin să invadeze din nou.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski pare optimist în fața unei noi oferte din partea oficialilor americani de a oferi o asigurare ”în stil NATO” pentru a proteja Ucraina, dar a arătat că planurile sunt doar ”un prim proiect“ și că încă nu au fost rezolvate probleme majore, cum ar fi, spre exemplu, un acord cu privire la ceea ce ar trebui să se întâmple cu teritoriul contestat din regiunea Donbas din estul Ucrainei, o mare parte din care este ocupată de trupele ruse.

Cancelarul german Friedrich Merz, care a găzduit discuțiile, a salutat ceea ce el a numit “remarcabil” legal și “material” garanțiile de securitate propuse de negociatorii americani Steve Witkoff și Jared Kushner, referindu-se într-o conferință de presă la o posibilă încetare a focului, “pentru prima dată din 2022”.

Apariția unei garanții de securitate generală marchează un pas potențial critic înainte în negocieri. Ucraina a spus în mod constant că nu poate lua în considerare nicio soluție la întrebarea ce se întâmplă cu teritoriile ocupate de trupele ruse până când nu primește un pachet de securitate care să-l descurajeze pe Putin să invadeze din nou.

Putin se opune aderării Ucrainei la NATO, iar la începutul acestui an Trump a spus că forțele americane nu vor avea un rol în nicio misiune de menținere a păcii.

Cu toate acestea, în ultimele zile s-a înregistrat o îmbunătățire a stării de spirit în rândul negociatorilor. “Acesta este un acord cu adevărat de anvergură și substanțial, pe care nu l-am avut până acum, și anume că atât Europa, cât și SUA sunt pregătite în comun -, iar președintele Zelenski s-a referit la articolul 5 din Tratatul NATO – pentru a oferi garanții de securitate similare Ucrainei”, a spus Merz.

Articolul 5 este piatra de temelie a apărării colective a alianței: afirmă că un atac asupra unui membru va fi tratat ca un atac asupra tuturor.

De asemenea, pentru prima dată Zelenski a sugerat că ne-am putea aștepta la o soluție: “Înainte de a face orice pași pe câmpul de luptă, trebuie să vedem foarte clar ce garanții de securitate există”, a spus el. “Este important ca SUA să ia în considerare garanții asemănătoare articolului 5. Există progres”.

Într-o declarație comună ulterioară, liderii Danemarcei, Finlandei, Franței, Regatului Unit, Italiei, Țărilor de Jos, Poloniei, Suediei și Norvegiei s-au alăturat lui Merz pentru a saluta cele “progrese semnificative în discuții. Declarația a fost semnată și de președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și de António Costa, președintele Consiliului European, care s-au alăturat liderilor naționali pentru o cină de discuție cu Zelenski la Berlin.

Declarația conține mai multe detalii cu privire la ceea ce ar putea include noul plan de pace.

”Atât liderii americani, cât și europeni s-au angajat să colaboreze pentru a oferi Ucrainei garanții solide de securitate și măsuri de sprijin pentru redresarea economică, în contextul unui acord privind încheierea războiului. Aceasta ar include angajamente pentru:

Oferirea de sprijin susținut și semnificativ Ucrainei pentru a-și construi forțele armate, care ar trebui să rămână la un nivel de timp de pace de 800.000 pentru a putea descuraja conflictul și a apăra teritoriul Ucrainei.

O „forță multinațională pentru Ucraina” condusă de europeni, formată din contribuții din partea națiunilor dispuse în cadrul Coaliției de Voință și susținută de SUA. Acesta va ajuta la regenerarea forțelor Ucrainei, în asigurarea spațiului aerian și maritin al Ucrainei, inclusiv prin operarea în interiorul Ucrainei.

Un mecanism de monitorizare și verificare a încetării focului condus de SUA, cu participare internațională, pentru a oferi avertizare timpurie cu privire la orice atac viitor și pentru a răspunde oricăror încălcări, împreună cu un mecanism de deconflict pentru a lucra la acțiuni reciproce de dezescaladare care pot fi luate în beneficiul tuturor părților.

Un angajament obligatoriu din punct de vedere juridic, sub rezerva procedurilor naționale, să ia măsuri pentru restabilirea păcii și securității în cazul unui viitor atac armat. Aceste măsuri pot include forța armată, informații și asistență logistică, acțiuni economice și diplomatice.

Investiții în prosperitatea Ucrainei, inclusiv prin punerea la dispoziție a resurselor majore pentru redresare și reconstrucție, acorduri comerciale reciproc avantajoase și ținând cont de necesitatea ca Rusia să despăgubească Ucraina pentru prejudiciul cauzat. În acest sens, activele suverane rusești în Uniunea Europeană au fost imobilizate.

Sprijinirea fermă a aderării Ucrainei la Uniunea Europeană”, se arată în declarația comună.

În ceea ce privește problema teritoriului, liderii europeni au reafirmat că granițele internaționale nu trebuie schimbate cu forța și lasă decizia la latitudinea lui Zelenski și a poporului ucrainean.

Evoluțiile reprezintă o mișcare semnificativă după săptămâni de impas. Dar au existat sugestii din partea americană că oferta lor ar putea fi limitată în timp, deoarece Casa Albă încearcă să împingă părțile în conflict către un acord de pace până la Crăciun.

Între timp, la Bruxelles, țările UE rămân blocate în negocieri tensionate cu privire la modul în care pot mobiliza peste 200 de miliarde de euro de active suverane rusești înghețate pentru a trimite Ucrainei un împrumut. Dacă UE nu va identifica alte surse de finanțare, nu este exlus ca la jumătatea anului viitor Kievul să rămână fără bani. Discuțiile stagnează din cauza îngrijorării Belgiei, căreia i s-a alătura și Italia, că s-ar putea confrunta cu represalii din partea Rusiei dacă este de acord cu această propunere.

”Acum îi revine Rusiei să demonstreze disponibilitatea de a lucra pentru o pace durabilă acceptând planul de pace al președintelui Trump și să-și demonstreze angajamentul de a pune capăt luptei acceptând o încetare a focului.

Liderii au convenit să continue să crească presiunea asupra Rusiei pentru ca Moscova să negocieze serios.

Toți s-au angajat să lucreze la progrese rapide suplimentare în zilele și săptămânile următoare, pentru a încheia și susține împreună un acord pentru o pace durabilă.

Aceștia și-au reafirmat sprijinul ferm pentru președintele Zelenski și poporul Ucrainei în lupta lor împotriva invaziei ilegale a Rusiei și în asigurarea unei păci juste și de durată.