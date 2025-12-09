PSD propune o nouă zi liberă

177166 – 08122025 –Senatul a adoptat tacit, luni, propunerea legislativă care prevede ca ziua de începere a anului școlar pentru preșcolari, elevii din ciclul primar și cei din gimnaziu să fie declarată zi liberă pentru părinți. Proiectul urmează să fie dezbătut și votat de Camera Deputaților, care este for decizional.

Termenul pentru dezbatere și vot în Senat a expirat pe 3 decembrie, astfel că inițiativa este considerată adoptată tacit.

Actul normativ, inițiat de senatorul PSD Claudiu-Daniel Catană, stabilește că „se acordă zi liberă pentru părinţi, aşa cum sunt ei definiţi în Noul Cod Civil, în prima zi de începere a anului şcolar, pentru învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial.”