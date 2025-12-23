Radu Miruță si Irineu Darău au depus juramântul la Palatul Cotroceni

177309 – 23122025 – Preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretele de investire al lui Radu Miruță ca ministru al Apărării Naţionale, si al lui Irineu Darău ca ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului.

Vinerea trecută, cei doi au fost validaţi pentru aceste funcţii de Comitetul Politic al USR.

Radu Miruţă va ocupa şi funcţia de vicepremier în Cabinetul Bolojan.

De altfel, Radu Miruţă a asigurat interimatul la Ministerul Apărării încă din 28 noiembrie, după ce preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretul prin care lua act de demisia lui Ionuţ Moşteanu. Sursa: tvrinfo