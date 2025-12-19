Rapperul Wiz Khalifa, condamnat la închisoare cu executare după ce a fumat marijuana la „Beach, please!”

Rapperul Wiz Khalifa, condamnat la închisoare cu executare după ce a fumat...

Rapperul american Wiz Khalifa a fost condamnat la 9 luni de închisoare cu executare după ce a fumat marijuana pe scena festivalului „Beach, Please!" din Costinești.

Curtea de Apel Constanța a întors decizia inițială din cazul Wiz Khalifa, prin care rapperul scăpa doar cu o amendă penală. Conform deciziei definitive, Wiz Khalifa a fost condamnat la 9 luni de închisoare cu executare.

„În baza art. 4 alin. 1 din Legea 143/2000 raportat la art. 396 alin. 1, 2 şi 10 CPP, condamnă pe inculpatul THOMAZ CAMERON JIBRIL, …. la pedeapsa închisorii de 9 luni pentru săvârşirea infracţiunii deținere de droguri de risc, fără drept, în vederea consumului propriu. În baza art. 60 CP, dispune executarea pedepsei de 9 luni închisoare în regim de detenţie”, este decizia pronunțată de magistrații din Constanța.

În noaptea de 13 spre 14 iulie, Wiz Khalifa a urcat pe scenă la festivalul „Beach, please!” din Costinești. Imediat după concert, rapperul a fost reținut de forțele de ordine pentru că fumase o țigară cu marijuana pe scenă.

Poliția transmitea atunci că Wiz Khalifa „a deţinut peste 18 grame de canabis (drog de risc) şi a consumat (pe scenă) o altă cantitate de canabis, sub forma unei ţigări artizanale”.

Cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, cumpărarea sau deţinerea de droguri de risc pentru consum propriu, fără drept, se pedepseşte în România cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.