Reducerea IMCA, un pas înainte pentru mediul de afaceri și economia României

177267 – 19122025 – După cum se știe,coaliția de guvernare a decis, la ultima ședință, reducerea, de la 1 ianuarie 2026, de la 1% la 0,5% a impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA).

Prezent la discuții din partea USR, deputatul Adrian Echert, a salutat această măsură, pe care o consideră ”o povară semnificativă pentru mediul de afaceri și un factor care a redus atractivitatea investițională a României”.

”Efectele negative ale IMCA nu s-au resimțit doar la nivelul multinaționalelor, ci și în rândul firmelor românești cu tradiție, multe dintre ele având marje de profit reduse. În condițiile în care impozitul se aplică exclusiv pe cifra de afaceri, indiferent de profit, presiunea fiscală se transmite pe lanțuri întregi: de la angajați la furnizori locali și industrii conexe”, argumentează Echert.

”Această schimbare fiscală nu este doar o ajustare de politică, ci reflectă o orientare clară spre creșterea oportunităților economice în România. Este vorba despre locurile de muncă pe care le putem crea aici, despre companiile românești care merită predictibilitate și despre consolidarea unui mediu economic stabil, capabil să atragă investiții și să genereze bunăstare durabilă”, declară deputatul.

În luna noiembrie, Adrian Echert a organizat la Parlament o dezbatere pe tema IMCA, la care au participat reprezentanți ai Camerei de Comerț Americane în România (AmCham) și ai 16 dintre cele mai importante companii care activează în țara noastră, companii care generează peste 20% din PIB-ul României.

Acest impozit urmează să fie eliminat integral începând cu 2027.