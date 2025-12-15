Reprezentanța în România a Comisiei Europene anunță deschiderea apelului pentru mici granturi pentru proiecte intergeneraționale de învățare în domeniul mass-media – „Construirea unei comunități multigeneraționale prin educația în domeniul mass-media”

177219 – 15122025 – Proiectele trebuie să conecteze generații diferite și să vizeze educația în domeniul mass-media în zonele rurale și în orașele mici și mijlocii (cu o populație sub 50.000 de locuitori) din Bulgaria, România, Grecia și Cipru. Fiecare proiect trebuie să implice în mod activ cel puțin două dintre cele trei grupuri demografice primare [copii și tineri cu vârsta sub 25 de ani, adulți (25-64 de ani) și persoane în vârstă (65 de ani și peste)], în cadrul unor activități comune semnificative pe tema educației în domeniul mass-media, într-un spațiu local de încredere.

Primul obiectiv al acestor proiecte ar trebui să fie consolidarea încrederii între generații, ca piatră de temelie a unei democrații reziliente. Societățile europene se confruntă cu provocări demografice și sociale profunde, iar consolidarea încrederii între generații va fi esențială pentru a face față acestor provocări și pentru a depăși problema polarizării generaționale. Cel de al doilea obiectiv este de a le oferi participanților îndrumări și instrumente pentru a-și îmbunătăți competențele în ceea ce privește educația în domeniul mass-media, deoarece persoanele de toate vârstele se confruntă în prezent cu noi provocări în privința accesului la informații.

Spațiile locale de încredere sunt locuri din cadrul unei comunități unde membrii comunității se simt în siguranță și respectați și au încredere să se întâlnească, să interacționeze unii cu alții și să discute diverse subiecte. Aceste spații pot fi accesibile publicului (de exemplu, o bibliotecă sau un centru comunitar) sau semipublice (de exemplu, un centru de îngrijire sau o școală), cu condiția ca spațiul local de încredere să poată facilita consolidarea încrederii și a legăturilor sociale între participanți.

Cererea de propuneri este deschisă în perioada 10 decembrie 2025 – 6 februarie 2026 și va sprijini câte un proiect în fiecare țară, pe o perioadă de opt luni, cu o sumă de 50.000 de euro.