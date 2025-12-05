Reuniunea europeană privind coordonarea capabilităților militare și cooperarea industrială în domeniul apărării

177144 – 05122025 – Generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, și generalul de brigadă Ion-Cornel Pleșa, șeful Direcției Generale pentru Armamente, participă vineri, 5 decembrie, la Paris, la Reuniunea europeană dedicată coordonării capabilităților militare și cooperării industriale în domeniul apărării.

Evenimentul, care are loc la invitația Ministerului Forțelor Armate ale Franței, este găzduit de șeful Statului Major al Apărării francez, generalul Fabien Mandon, și de Șeful Direcției Generale pentru Armamente, Emmanuel Chiva și reunește omologi din statele europene.

Întâlnirea vizează accelerarea efortului comun de consolidare militară la nivel european, prin identificarea capabilităților critice, extinderea interoperabilității, valorificarea soluțiilor industriale existente și lansarea de proiecte comune de achiziții și producție.

Obiectivul principal al reuniunii este dezvoltarea armonizării și creșterea capacității de reacție colectivă a Europei în actualul context de securitate.