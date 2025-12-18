Rezultatele acțiunii de control a DGAF în cadrul cadrul a trei complexuri comerciale și logistice din București și județul Ilfov

177256 – 18122025 – Având în vedere riscul fiscal corespunzător activităților asociate achiziției, transportului, depozitării și comercializării de bunuri cu risc fiscal ridicat, începând cu luna septembrie, Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a desfășurat o acțiune de control operativ în cadrul a trei complexuri comerciale și logistice din București și județul Ilfov.

Până în prezent a fost verificată activitatea a 297 de firme care utilizează 1.500 de spații de depozitare ( în suprafață totală de aproximativ 150.000 de mp, fiind constatate multiple activități ilicite, în principal deținerea și comercializarea de bunuri fără documente legale de proveniență, precum și neînregistrarea integrală a veniturilor obținute din activitatea comercială.

Ca urmare a celor constatate, inspectorii antifraudă au stabilit implicații fiscale în sumă de 8.180.398 lei, reprezentând impozit pe profit și TVA, au dispus confiscarea unor sume de bani și bunuri în valoare estimată de 17.990.061 lei și au aplicat amenzi contravenționale în valoare totală de 3.055.209 lei, operatorilor economici care au încălcat prevederile legale în vigoare.

Suplimentar verificărilor operative desfășurate la operatorii economici, inspectorii antifraudă realizează și acțiuni de monitorizare a bunurilor cu risc fiscal, având ca obiectiv identificarea lanțurilor ilicite de aprovizionare, verificarea trasabilității mărfurilor și prevenirea introducerii în circuitul comercial a bunurilor fără documente legale de proveniență.