România a devenit primul membru asociat al Comitetului de Asistență pentru Dezvoltare al OCDE

177284 – 20122025 – România a devenit prima țară care obține statutul de membru asociat al Comitetului de Asistență pentru Dezvoltare al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), forul internațional responsabil cu coordonarea asistenței oficiale pentru dezvoltare acordate statelor în curs de dezvoltare.

Aderarea României la Comitetul de Asistență pentru Dezvoltare intervine pe fondul creșterii constante, în ultimii ani, a volumului asistenței oficiale pentru dezvoltare oferite de țara noastră, precum și al consolidării profilului României ca donator consecvent, predictibil și credibil la nivel internațional. În anul 2024, valoarea totală a asistenței oficiale pentru dezvoltare acordate de România a atins 539,1 milioane USD, reprezentând 0,16% din venitul național brut, cel mai ridicat nivel înregistrat de țara noastră până în prezent. Această creștere a fost determinată, în principal, de sporirea contribuțiilor la nivel multilateral, în special prin alocările realizate la bugetul pentru dezvoltare al Uniunii Europene.

Politica României în domeniul cooperării internaționale pentru dezvoltare este fundamentată pe nevoile de dezvoltare ale statelor partenere și pe expertiza și capacitățile naționale disponibile, cu accent pe domenii precum dezvoltarea instituțională, tranziția verde, protecția mediului și combaterea schimbărilor climatice, precum și dezvoltarea umană. Activitățile de asistență oficială pentru dezvoltare sunt orientate către zece state prioritare din regiunea extinsă a Mării Negre, Balcanii de Vest, Orientul Mijlociu și Africa. Republica Moldova reprezintă partenerul prioritar al României, țara noastră sprijinind activ parcursul european al statului vecin, inclusiv în cadrul Parteneriatului Strategic dintre România și Republica Moldova pentru integrarea europeană a Republicii Moldova.

„Acest statut confirmă o schimbare majoră de mentalitate și de poziție pentru țara noastră: România nu mai este statul care doar așteaptă sprijin, ci națiunea suficient de puternică și de matură încât să ofere ajutor celor care au nevoie. Faptul că suntem prima țară acceptată ca membru asociat în acest comitet arată că partenerii internaționali ne privesc cu încredere și respect. Practic, am demonstrat că suntem pregătiți să stăm la aceeași masă cu marile economii ale lumii și să decidem împreună cum construim un viitor mai sigur”, a declarat ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu.

Statutul de membru asociat al Comitetului de Asistență pentru Dezvoltare al OCDE oferă României oportunitatea de a valorifica mai eficient avantajele sale comparative și experiența acumulată ca donator, contribuind, totodată, la consolidarea și eficientizarea sistemului național de acordare a asistenței oficiale pentru dezvoltare și la creșterea impactului acțiunilor de cooperare internațională pentru dezvoltare în beneficiul statelor partenere.

Comitetul de Asistență pentru Dezvoltare al OCDE a fost înființat în anul 1961, avându-și originea în Grupul de Ajutor pentru Dezvoltare, creat în 1960 în cadrul Organizației pentru Cooperare Economică Europeană (OEEC). Odată cu transformarea OEEC în OCDE, Comitetul de Asistență pentru Dezvoltare a devenit un organism permanent al Organizației. Comitetul reunește principalii furnizori globali de asistență oficială pentru dezvoltare, având ca obiectiv promovarea cooperării pentru dezvoltare și a politicilor care contribuie la dezvoltarea durabilă, reducerea sărăciei, diminuarea inegalităților și îmbunătățirea nivelului de trai în statele în curs de dezvoltare.