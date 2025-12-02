România, deschisă la colaborare cu Ucraina, prin SAFE

177104 – 02122025 – Sorin-Dan Moldovan, secretar de stat pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale, a participat, luni, 1 decembrie, la reuniunea Consiliului Afaceri Externe în formatul miniștrilor apărării din statele membre ale Uniunii Europene (CAE Apărare), în Regatul Belgiei.

Agenda dezbaterilor a cuprins consolidarea sprijinului Uniunii Europene pentru Ucraina și creșterea nivelului de pregătire al Uniunii Europene pentru susținerea eforturilor statelor membre, pe linia apărării (Defence Readiness).

În cadrul primei sesiuni de lucru, la care a participat secretarul general adjunct al NATO, Radmila Šekerinska, precum și ministrul ucrainean al apărării, Denys Shmyhal, secretarul de stat Moldovan a evidențiat rolul sprijinului financiar al UE ca palier central pentru Ucraina, luând în considerare nevoile urgente ale Kievului.

Din perspectivă industrială, a fost exprimată deschiderea României pentru cooperarea cu Ucraina în domeniul apărării, inclusiv în cadrul instrumentului SAFE (Security Action for Europe).

În contextul discuției vizând inițiativa Defence Readiness, oficialul român a susținut implementarea rapidă a Foii de parcurs în vederea atingerii obiectivului de pregătire pentru apărare 2030 (Defence Readiness Roadmap 2030), a Pachetului de mobilitate militară (Military Mobility Package 2025) și a Foii de parcurs pentru transformarea industriei de apărare a Uniunii Europene (EU Defence Industry Transformation Roadmap). Secretarul de stat a exprimat interesul României pentru a se implica în eforturile coalițiilor colective de capabilități dezvoltate la nivelul Uniunii Europene, dar și necesitatea de a accelera eforturile pentru consolidarea capacităților statelor membre de pe Flancul Estic, în special cele vizând apărarea aeriană și sistemele de drone și contra-drone, inclusiv printr-un sprijin financiar european adecvat.

În marja reuniunii a avut loc și reuniunea Comitetului Director al Agenției Europene de Apărare, focalizată pe consolidarea rolului acesteia în contextul Agendei Defence Readiness.