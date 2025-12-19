România prezentă la Conferința Statelor Părți la Convenția ONU Împotriva Corupției

177265 – 19122025 – Delegația României, condusă de ministrul Justiției, Radu Marinescu, participă la cea de-a XI-a sesiune a Conferinței Statelor Părți la Convenția ONU împotriva Corupției, organizată la Doha (Qatar).

Participarea are loc în contextul angajamentelor asumate de România ca stat parte la Convenția ONU împotriva Corupției, document adoptat la New York în 2003.

În cadrul sesiunii plenare a Conferinței, România a reliefat prioritățile actuale ale țării noastre în domeniul prevenirii și combaterii corupției, cu accent pe procesul de elaborare a viitoarei politici naționale anticorupție, aflată în prezent în proces de fundamentare.

Acest demers va fi realizat cu valorificarea bunelor practici desprinse din cadrul forurilor internaționale și regionale, astfel încât viitoarea strategie să fie pe deplin aliniată standardelor și tendințelor contemporane în domeniul prevenirii și combaterii corupției.

De asemenea, în cadrul plenului Conferinței, delegația României a susținut multiple intervenții cu privire la viziunea strategică națională care vizează Mecanismul de revizuire a implementării Convenției Națiunilor Unite împotriva Corupției, prevenirea corupției, recuperarea activelor provenite din infracțiuni, evidențiind în mod distinct dimensiunea centrată pe victime, inclusiv prin orientarea bunurilor confiscate către sprijin, protecție și activități de prevenire și cooperarea internațională.

Pe parcursul Conferinței, delegația României a avut o serie de întrevederi bilaterale cu reprezentanți ai mai multor state și organizații, printre care Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii, Japonia, Qatar, Franța, Republica Moldova, Macedonia de Nord, Mexic, Azerbaidjan și Republica Centrafricană. Discuțiile au vizat aspecte de interes comun de pe agenda anticorupție, inclusiv provocările actuale în materie de prevenire și combatere a corupției, precum și soluțiile și bunele practici identificate la nivel național și internațional, în spiritul consolidării cooperării și al schimbului de experiență.