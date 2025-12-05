România susține continuarea misiunii OSCE în regiunea transnistreană

177138 – 05122025 – Oana Țoiu, ministrul afacerilor externe, participă la cea de-a 32-a reuniune a Consiliului Ministerial al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), care are loc la Viena, în perioada 4-5 decembrie 2025.

Evenimentul are loc într-un context de securitate europeană profund afectat de războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei.

În anul în care se marchează 50 de ani de la semnarea Actului Final de la Helsinki, agenda reuniunii, coordonată de Președinția-în-Exercițiu finlandeză a OSCE, este axată pe reafirmarea principiilor fundamentale ale Decalogului de la Helsinki și pe adaptarea continuă a Organizației la provocările actuale globale.

Participarea României la acest eveniment reconfirmă angajamentul țării noastre față de ordinea internațională bazată pe reguli și rolul OSCE de platformă pentru dialog pe teme de securitate europeană.

În contextul participării la eveniment, în prima zi de lucru, ministrul Oana Țoiu a avut o întrevedere cu ambasadorul Thomas Lenk, Reprezentantul Special al Președinției în Exercițiu a OSCE pentru procesul de reglementare transnistreană.

România a reafirmat poziția constantă și principială cu privire la susținerea unei reglementări cuprinzătoare, pașnice și durabile a dosarului transnistrean, cu respectarea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova, în frontierele recunoscute la nivel internațional. Totodată, a subliniat că acest proces nu trebuie să afecteze în vreun fel parcursul de integrare europeană al Republicii Moldova.

Ministrul Oana Țoiu a susținut necesitatea continuării misiunii OSCE în Transnistria și a evidențiat abordarea constructivă, responsabilă și echilibrată a autorităților de la Chișinău pe toate temele acestui dosar complex. A punctat că procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, precum și integrarea graduală în Piața Unică, aduc deja beneficii concrete pe multiple planuri pentru locuitorii din stânga Nistrului. Pe de altă parte, situația drepturilor omului din regiunea transnistreană rămâne o sursă de îngrijorare, ceea ce indică necesitatea unui proces amplu de democratizare și demilitarizare a regiunii ca parte a oricărui efort de reglementare. În acest context, ministrul afacerilor externe a amintit importanța soluționării problemelor școlilor cu predare în grafie latină din regiunea transnistreană, astfel încât să se asigure cât mai rapid condițiile pentru funcționarea neîngrădită și sustenabilă a acestora.

În cursul discuției, ministrul Oana Țoiu a subliniat că Federația Rusă nu și-a respectat obligațiile asumate în contextul Summit-ului OSCE de la Istanbul, din 1999, legate de evacuarea și distrugerea munițiilor de la depozitul din Cobasna, respectiv de retragerea completă și necondiționată a trupelor staționate în regiunea transnistreană.