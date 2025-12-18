România trebuie să aibă un ministru al Apărării profesionist, fără să fie ahtiat după propria imagine

177254 – 18122025 – Deputatul Mircea Fechet a tras un semnal de alarmă, de la tribuna Parlamentului, cu privire la faptul că România se află într-un moment critic din perspectiva securității naționale și că, în aceste condiții, funcția de ministru al Apărării Naționale nu mai poate fi tratată ca un portofoliu politic de imagine. Mircea Fechet, care a reluat avertismentul recent al secretarului general al NATO, Mark Rutte, potrivit căruia Europa trebuie „să se pregătească pentru un război așa cum numai bunicii noștri au îndurat”, susține că România nu mai are voie să ignore realitatea geopolitică și nici «să se refugieze în confortul autoiluzionării». Deputatul afirmă că, după luni în care domeniul Apărării a fost marcat de amânări, lipsă de comunicare și declarații grave despre posibile acte de corupție în achizițiile de armament, încrederea publică a fost serios afectată. În aceste condiții, Mircea Fechet subliniază că vecinătatea directă cu un conflict activ obligă statul român la o responsabilitate suplimentară: desemnarea unui ministru al Apărării Naționale care «înțelege miza strategică a funcției și nu negociază interesul național».

”După un ministru care s-a remarcat prin amânarea oricărei discuții oneste și transparente despre domeniul pe care l-a coordonat, însă care a invocat în spațiul public un potențial de șpagă de la 1 la 10 milioane euro pe o singură achiziție de armament, România are nevoie de un lider care înțelege fără echivoc realitatea în care suntem.

Apărarea națională se sprijină pe un capital esențial: încrederea. Ei bine, în ultimele cinci luni, am văzut cu toții că această încredere se pierde instantaneu când un ministru e interesat mai mult de propria imagine decât de deciziile care protejează populația pe termen lung, iar în umbra lui planează suspiciuni de corupție, minciună și precedente toxice.

Într-o perioadă în care drone rusești survolează spațiul aerian al României fără a fi neutralizate, iar România are o factură de peste 120.000 euro la buget doar pentru câteva ore de monitorizare a acestora cu avioanele de luptă, ministrul Apărării trebuie să fie, înainte de toate, un comunicator onest, pentru că fiecare decizie a sa vine cu un cost de securitate, de încredere publică și, în ultimă instanță, cu un cost democratic. Suntem într-un moment în care temerile legitime ale românilor sunt alimentate zilnic de propaganda și dezinformarea de pe rețelele sociale, iar o societate în ceață devine foarte ușor de destabilizat”, a spus Mircea Fechet, care a opinat că România se află în fața unui test de «maturitate politică și instituțională».

”În aceste condiții, funcția de ministru al Apărării nu poate fi pusă decât pe umerii unui profesionist care știe cum să gestioneze un portofoliu strategic, care nu vinde interesul național și nu-l ascunde sub preșul altora.

Orice semn de incoerență sau superficialitate va fi imediat observat atât de partenerii noștri, cât și de cei care ne testează constant limitele. Pentru România acest lucru ar fi nu doar un alt semn de vulnerabilitate majoră, ci și o invitație la risc.

Portofoliul de la Apărare nu are miză electorală și nici de imagine personală. Singura miză este capacitatea statului român de a se apăra, de a-și proteja cetățenii și de a rămâne un pilon de stabilitate într-o regiune tot mai fragilă. Iar acest lucru începe cu oameni potriviți în funcții – cheie, care înțeleg că istoria nu oferă mereu a doua șansă”, a menționat deputatul Mircea Fechet în cadrul unei declarații în Parlament.

După demisia ministrului Ionuț Moșteanu, o demisie cu scandal, USR. Căreia îi aparține portofoliul în actuala coaliție de guverare, nu se grăbește să nominalizeze un alt ministru pentru portofoliul Apărării. Sunt ”testate” diverse nume, însă deocamdată nu există nimic concret, interimatul fiind asigurat de ministrul Economiei.