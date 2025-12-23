România va găzdui în 2026 trilaterala miniştrilor de Externe RO-MD-UA

177305 – 23122025 – În primul trimestru al anului 2026 România va găzdui trilaterala miniştrilor de Externe de la Bucureşti, Kiev şi Chişinău, reuniune pe a cărei agendă se va afla și reconstrucţia Ucrainei, a anunţat luni, la Chişinău, ministrul de externe Oana Ţoiu.

În luna august, şefii diplomaţiilor din Ucraina, Republica Moldova şi România au adoptat la Cernăuţi o declaraţie comună prin care reafirmă sprijinul ferm pentru suveranitatea şi integritatea teritorială a Ucrainei şi condamnă războiul de agresiune declanşat de Federaţia Rusă.

Şefa diplomaţiei române s-a aflat luni în vizită de lucru la Chişinău în contextul participării la Reuniunea şefilor misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale Republicii Moldova din străinătate.

Agenda vizitei a inclus întrevederi şi cu preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu şi cu prim-ministrul Alexandru Munteanu.