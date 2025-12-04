S.O.S. România cere autosesizarea Parchetului General după catastrofa din Prahova și Dâmbovița

177127 – 04122025 – S.O.S. România anunță că va sesiza Parchetul General cu privire la criza apei din județele Prahova și Dâmbovița.

Partidul condamnă public cea mai gravă criză administrativă recentă și deciziile ”hazardate” al ministrului Diana Buzoianu, care a declanșat oprirea alimentării cu apă în zeci de localități din Prahova și Dâmbovița.

S.O.S. România cere restabilirea urgentă a alimentării cu apă prin orice mijloace tehnice, inclusiv sisteme temporare profesionale, nu rezervoare simbolice, comisie independentă de investigație privind modul în care a fost luată decizia și identitatea celor responsabili, plan de intervenție sanitară de urgență în spitalele afectate, cu implicarea DSU și Ministerului Sănătății, demisia ministrului Diana Buzoianu, ale cărei decizii hazardate au generat o criză cu potențial de catastrofă sanitară, după ce a anunțat că a reformat conducerea Apelor Române și autosesizarea imediată a Parchetului General.