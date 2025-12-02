Scrisoarea senatorului Peia către toți primarii din România

177108 – 02122025 – Senatorul Ninel Peia face un apel către toți primarii din România, indifferent de culoarea politică, să pună presiune pe parlamentari pentru a-i determina să voteze moțiunea de cenzură din data de 9 decembrie. Peia, împreună cu parlamentarii din opoziție, se bazează șipe voturile PSD și PNL pentru a da jos Guvernul condus de Ilie Bolojan. De fapt, demersul lui Peia nu este pentru ca opoziția să acceadă la putere, ci pentru a determina plecarea lui Ilie Bolojan din fruntea Guvernului și a USR de la guvernare. Peia spune că se poate face un Guvern cu aceeași coaliție, exceptând USR, iar prim-ministrul să-l dea, conform înțelegerilor, tot PNL.

Redăm integral scrisoarea senatorului Peia către primari ”Către toți primarii din România

Stimați domni primari, stimate doamne primar,

În calitate de senator al României și Chestor al Senatului, dar mai ales ca om care respectă rolul fundamental al administrației locale în viața cetățeanului, în numele Grupului parlamentar PACE – Întâi România vă adresez această scrisoare în cel mai sincer spirit de solidaritate.

Ați fost aduși în situația de a vă lupta nu pentru dezvoltare, ci pentru supraviețuire administrativă. Reducerile drastice de personal, diminuarea bugetelor locale, blocarea investițiilor și impunerea unor reorganizări arbitrare au transformat primăriile în ținte ale austerității și nu în instrumente ale dezvoltării.

Vă dau dreptate, nu poți conduce o comunitate fără oameni și fără resurse. Nu poți face administrație cu organigrame amputate și cu bugete tăiate. Nu poți răspunde nevoilor cetățeanului cu un aparat administrativ redus la minimum.

Vă asigur că nemulțumirile dumneavoastră sunt legitime, justificate și perfect înțelese. Ați fost puși în fața unor decizii absurde dictate de un Guvern care nu înțelege realitățile locale și care confundă administrația cu matematica rece a tabelelor excel împinse din birouri centrale.

Pe 9 decembrie, Parlamentul va dezbate moțiunea de cenzură intitulată „România Nu Este de Vânzare – Un Guvern fără USR” împotriva Guvernului USR condus de Ilie Bolojan, un guvern care a lovit primăriile, a blocat investițiile locale și a rupt dialogul cu autoritățile de pe teren.

De aceea, vă solicit respectuos, dar ferm:

Faceți apel la deputații și senatorii din județele dumneavoastră, care vă cunosc, care vă datorează sprijinul politic, și cereți-le să voteze moțiunea de cenzură.

Este momentul ca vocea administrației locale, vocea care cunoaște realitatea din sate, comune, orașe și municipii, să se facă auzită la București.

Nu cerem privilegii.

Nu cerem protecție.

Cerem doar posibilitatea de a ne face datoria față de cetățeni.

Dacă primăriile cad, România cade. Dacă administrația locală slăbește, statul devine steril.

Dacă oamenii care cunosc terenul sunt ignorați, țara ajunge condusă doar din birouri izolate de realitate.

Vă rog să fiți partenerii noștri în acest demers.

Să fim împreună cei care ridică steagul apărării administrației locale și demnității comunităților românești”.