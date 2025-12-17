Semnarea Convenției de înființare a unei Comisii internaționale privind cererile de despăgubiri pentru Ucraina

177242 – 17122025 – 34 de țări și Uniunea Europeană* au semnat la Haga o nouă convenție de înființare a unei Comisii Internaționale de Reclamații pentru Ucraina în cadrul unei conferințe diplomatice co-găzduite de Consiliul Europei și Țările de Jos, format din 46 de națiuni.

La reuniune au participat, printre alții, Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, Maia Sandu, președintele Republicii Moldova (care asigură președinția rotativă a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei), Dick Schoof, prim-ministrul Regatului Țărilor de Jos, Alain Berset, secretarul general al Consiliului Europei și Kaja Kallas, Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate.

România, co-semnatar al documentului, a fost reprezentată de secretarul de stat pentru relații interinstituționale, cooperare pentru dezvoltare și drepturile omului, Clara-Alexandra Volintiru, care cu acest prilej a evidențiat poziția consecventă a României de utilizare a tuturor instrumentelor de drept internațional pentru tragerea la răspundere a celor vinovați pentru agresiunea împotriva Ucrainei.

Comisia Internațională de Reclamații va fi a doua parte a unui mecanism cuprinzător de compensare legat de războiul de agresiune al Rusiei, bazându-se pe cel existent Registrul de daune pentru Ucraina. Comisia privind cererile de despăgubiri pentru Ucraina va fi înființată în cadrul Consiliului Europei și va fi deschisă și altor țări.

Registrul de daune pentru Ucraina, creat în 2023, colectează și înregistrează cererile de despăgubire depuse de persoane fizice, organizații și organisme publice din Ucraina. Patruzeci și patru de state și Uniunea Europeană au aderat până acum la Registrul, care a primit deja 86.000 de cereri.

Comisia Internațională de Reclamații va examina, evalua și decide asupra cererilor depuse la Registrul de daune pentru Ucraina și va determina valoarea despăgubirii, dacă există, care este datorată în fiecare caz.

Convenția de înființare a comisiei va intra în vigoare odată ce aceasta va fi ratificată de 25 de semnatari, atât timp cât au fost asigurate fonduri suficiente pentru a sprijini activitatea sa inițială.

* Convenția de înființare a unei Comisii Internaționale de Reclamații pentru Ucraina a fost adoptată și deschisă oficial spre semnare la conferința diplomatică de astăzi. A fost semnat de Andorra, Austria, Belgia, Croația, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Georgia, Germania, Islanda, Irlanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Malta, Republica Moldova, Monaco, Muntenegru, Țările de Jos, Norvegia, Polonia, Portugalia, România, San Marino, Slovenia, Spania, Suedia, Elveția, Ucraina și Regatul Unit, precum și Uniunea Europeană.