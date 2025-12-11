Senatorul Nicoleta Pauliuc: sănătatea mintală, o prioritate

177193 – 11122025 – Am vorbit în cadrul mesei rotunde „Împreună pentru sănătatea mintală: viziune și perspective“, organizată de prof. univ. dr. Carmen Orban, președinte al Subcomisiei pentru populație și dezvoltare din Senatul României, alături de prof. univ. dr. Adrian Streinu Cercel, președintele Comisiei pentru sănătate.

Am subliniat că, în epoca online, sănătatea mintală a copiilor și tinerilor este o adevărată problemă de securitate umană. Algoritmii, presiunea socială și expunerea nefiltrată la conținut pot transforma un simplu ecran într-o sursă de anxietate, depresie și pierdere a stimei de sine.

De aceea, Legea Majoratului Online pune în centru dreptul copilului de a fi protejat în mediul digital — prin acordul părinților până la 16 ani, instrumente de control pentru familii și responsabilități clare pentru platformele digitale.

Dar o singură lege nu este suficientă. Avem nevoie de o viziune națională și de o alianță reală între familie, școală, Biserică, specialiști și stat.

Sănătatea mintală este la fel de importantă ca sănătatea fizică Apel la acțiune comună pentru Carta Albă a Sănătății Mintale

Parteneriatul pentru Sănătate Mintală a organizat pe 9 decembrie o Masă Rotundă, în Senatul României, sub auspiciile Comisiei pentru sănătate și Subcomisiei pentru populație și dezvoltare, cu scopul de a vorbi deschis despre nevoile reale, despre obstacolele care încă îi țin pe oameni departe de ajutor și despre pașii concreți pe care îi putem face împreună. Sănătatea mintală face parte din viața fiecăruia dintre noi și este la fel de importantă ca sănătatea fizică. Uneori, chiar și cei mai puternici au nevoie să fie sprijiniți și ascultați.

Evenimentul a reunit reprezentanți ai autorităților, organizațiilor de pacienți, specialiștilor din domeniul sănătății mintale, mediului academic și sectorului neguvernamental, concentrându-se pe stabilirea priorităților de acțiune pentru anii următori și măsurilor concrete pentru anul 2026.

Datele dintr-un studiu național, realizat la comanda Parteneriatului pentru Sănătate Mintală, arată că românii au o preocupare majoră pentru starea lor psihică:

26% dintre respondenți au declarat că s-au confruntat cu depresie sau anxietate în ultimele 3 luni ale anului 2024;

46% dintre cei afectați fac parte din Generația Z (18–27 de ani), confirmând vulnerabilitatea crescută a tinerilor;

Cele mai comune simptome raportate: tristețea (60%), energia redusă (54%), temerile excesive (51%), tulburările de somn (48%);

61% dintre cei afectați nu au apelat la ajutor specializat, deși au declarat că s-au confruntat cu depresie sau anxietate, principalele cauze fiind: lipsa de conștientizare (60%), teama de stigmatizare (56%) și sentimentul de rușine (53%).

„Parteneriatul pentru sănătate mintală poate să devină un catalizator de idei și expertize care să fie complementare măsurilor din Planul de acțiune în domeniul sănătății mintale din România. Această masă rotundă este un pas concret înainte pentru că am pornit oficial procesul de construcție a Cartei Albe a Sănătății Mintale din România. Personal, îmi asum o atenție sporită pentru această temă importantă de sănătate și, la începutul anului următor, voi veni, alături de colegii mei senatori, cu măsuri specifice care să întărească rolul medicului de familie în prevenirea celor mai frecvente probleme de sănătate mintală”, a precizat prof. univ. dr. Carmen Orban, președinte al Subcomisiei pentru populație și dezvoltare din Senatul României.

“În sănătatea mintală, prevenția începe cu două lucruri simple: date și screening. Fără o evaluare standardizată și aplicată consecvent la nivelul medicilor de familie, restul sistemului rămâne fără fundament. În procesul de consultare pentru noua Lege a Sănătății, sănătatea mintală este pe lista de priorități”, a completat prof. univ. dr. Adrian Steinu Cercel, președintele Comisiei pentru sănătate din Senatul României.

“Prioritatea imediată în sănătate mintală este stabilirea unui cadru de prevenire funcțional, astfel încât să fie tratată la același nivel cu sănătatea fizică. O Cartă Albă a Sănătății Mintale, despre care am discutat la această masă rotundă poate deveni o foaie de parcurs în domeniul sănătății mintale pe care m-aș bucura să o construim împreună, pentru că trebuie să existe o astfel de gândire integrată”, a declarat prof. univ. dr. Alexandru Rafila, președintele Comisiei pentru sănătate și familie din Camera Deputaților, fost ministru al Sănătății.

„Am pornit de la două zone extrem de vulnerabile – pacienții oncologici și copiii – pentru că acolo impactul psihologic este imediat și profund. Sunt hotărâtă să continui acest parcurs legislativ pentru ca orice român, indiferent de vârstă sau context, să poată accesa sprijinul psihologic de care are nevoie. Trebuie să trecem de la intervenția doar în situații limită la un model în care statul sprijină fiecare cetățean înainte ca problemele să se agraveze”, a declarat senatorul de Ilfov Nicoleta Pauliuc, președintele Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Senatul României.

“Inițiativa România pentru fiecare copil. Echilibru emoțional a adus în prim-plan o realitate clară: copiii au nevoie de sprijin constant și accesibil pentru sănătate mintală, inclusiv sprijin psiho-social, iar sistemele educaționale și comunitare trebuie să răspundă acestei nevoi. Avem convingerea că UNICEF poate contribui consistent la construcția viziunii și acțiunile României în sfera Sănătății Mintale, pentru ca toți copiii și adolescenții să se dezvolte armonios”, a declarat Anna Riatti, reprezentanta UNICEF in România.