Senatorul Ninel Peia încearcă suspendarea președintelui

177295 – 22122025 – Nu doar judecătorii, ci și clasa politică a reacționat imediat la declarația președintelui României privind referendumul din justiție. Senatorul Ninel Peia a anunțat că va începe demersurile privind suspendarea din funcție a președintelui, pentru asta având nevoie de o treime din numărul parlamentarilor. Pentru asta se bazează în special pe aleșii din opoziție. După obținerea semnăturilor, procedura devine mai greoaie, pentru că este greu de presupus că va întruni numărul necesar de voturi în Parlament (jumătate +1) pentru suspendare.

„În ultimele zile s-a constatat o ingerinţă directă a Preşedintelui României, Nicuşor Dan, în funcţionarea sistemului judiciar, prin atacuri repetate şi publice la adresa magistraţilor şi a CSM. Aceste acţiuni contravin prevederilor Constituţiei, care garantează independenţa justiţiei şi separaţia puterilor în stat, şi pun în pericol statul de drept. Preşedintele a depăşit limitele rolului său de mediator între puterile statului, sfidând atribuţiile constituţionale ale CSM şi ale sistemului judiciar. În aceste condiţii, considerăm că există fapte grave care justifică declanşarea procedurii de suspendare prevăzute de art. 95 din Constituţie”, arată Ninel Peia într-un comunicat.