Sistemul antidronă american MEROPS, important pentru Santinela Estului

177235 – 16122025 – Secretarul de stat pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale, Sorin-Dan Moldovan, a primit luni, 15 decembrie a.c., la sediul MApN, vizita unei delegații din cadrul Departamentul de Stat al SUA, condusă de Christopher W. Smith, adjunctul asistentului secretarului de stat, Biroul pentru Afaceri Europene și Eurasiatice, anunță MApN.

Întrevederea se înscrie în seria reuniunilor de dialog derulate în ultima perioadă între SUA și România pe palier politico-militar și reconfirmă angajamentul Statelor Unite pentru consolidarea relațiilor de cooperare, în scopul asigurării stabilității și securității regionale și euroatlantice.

În cadrul întâlnirii, cei doi oficiali au abordat subiecte referitoare la situația de securitate regională, stadiul cooperării bilaterale în domeniul achizițiilor pentru apărare și oportunități pentru dezvoltare.

Având în vedere noile provocări de securitate generate, în special, de incursiunile dronelor rusești în spațiul aerian național, secretarul de stat român a subliniat importanța pentru țara noastră a operațiunii NATO Santinela Estului (Eastern Sentry) care ar putea deveni un element esențial pentru asigurarea stabilității și întărirea securității în regiune. În acest context, a subliniat și rolul pe care îl are dislocarea în România a sistemului MEROPS, care va contribui la consolidarea capabilităților de contracarare a dronelor, reprezentând de asemenea o soluție eficientă din punct de vedere al costurilor de operare.

De asemenea, secretarul de stat român a evidențiat provocările de securitate cu care se confruntă Flancul estic al Alianței, subliniind că securitatea Europei este interconectată cu securitatea Ucrainei și a reamintit rolul SUA în consolidarea posturii de descurajare și apărare a României, ca pilon de securitate în regiune.

După incidentele cu dronele rusești, Forțele Americane din Europa au oferit Poloniei și României un sistem care se bazează pe inteligență artificială și poate fi integrat cu radarele de la sol. Iar interceptorul care doboară drona este mult mai ieftin decât o rachetă de sute de mii de dolari.

Militarii americani au demonstrat ce poate face Merops într-un poligon din Polonia. Sistemul este creat special pentru a intercepta dronele rusești Shahed. Deja a fost folosit în Ucraina, unde, potrivit Armatei SUA, a interceptat peste 1.000 de aparate fără pilot ale Federației Ruse.

Informațiile publice despre sistemul american Merops sunt foarte puține. Se știe doar că este suficient de mic pentru a încăpea în spatele unei camionete de dimensiuni medii, poate identifica dronele și se poate apropia de ele. De asemenea, folosește inteligența artificială pentru a naviga atunci când comunicațiile prin satelit și electronice sunt bruiate. Drona este lansată din spatele unei camionete și are capacitatea de a căuta autonom ținte folosind radiofrecvența, ghidarea radar sau semnătura termică a ”destinatarului”. Poate primi informații de la multe sisteme radar diferite. Pentru recenta demonstrație din Polonia, armata americană a conectat-o ​​cu radarul RPS-42, produs în Italia, dovedindu-i interoperabilitatea. Este vorba despre un radar multimisiune, fabricat de compania Leonardo, cu o rază de 30 de km, care folosește o tehnologie AESA (Active Electronically Scanned Array).

Potrivit oficialilor americani, fiecare dronă din sistemul MEROPS costă aproximativ 14.500 de dolari, ceea ce reprezintă o zecime din costul dronelor Shahed pe care Rusia le folosește pentru a ataca Ucraina.

Merops poate fi folosit pentru a proteja atât infrastructura critică, cum ar fi aeroporturile, cât și forțele armate care efectuează manevre într-o zonă a frontului.