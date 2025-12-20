 Slovenia – controale la punctele de frontieră terestre cu Ungaria și Croația

177285 – 20122025 – Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Slovenia că autoritățile slovene au luat decizia de a extinde cu șase luni controalele la punctele de trecere a frontierei terestre cu Ungaria și cu Republica Croația, până la data de 21 iunie 2026.

Măsurile se aplică atât în cazul celor 24 de puncte de trecere a frontierei destinate traficului rutier dintre Republica Slovenia și Republica Croația (Sečovlje – Sicciole, Dragonja – Dragogna, Sočerga, Starod, Jelšane, Petrina, Metlika, Obrežje, Dobovec, Gruškovje, Zavrč, Petišovci, Podgorje, Babno Polje, Vinica, Slovenska vas, Rigonce, Orešje, Bistrica ob Sotli, Imeno, Rogatec, Ormož, Središče ob Dravi, Gibina), cât și al celor șapte puncte care deservesc traficul feroviar (Rakitovec, Ilirska Bistrica, Metlika, Dobova, Rogatec, Središče ob Dravi, Lendava).

De asemenea, între Republica Slovenia și Ungaria se efectuează controale la cele șapte puncte de trecere a frontierei terestre (Dolga vas – Hosszúfalu, Pince, Prosenjakovci – Pártosfalva, Hodoš, Kobilje, Čepinci, Martinje), precum și la punctul feroviar de frontieră Hodoš.

MAE precizează că sunt în vigoare controale inclusiv la intrarea în Republica Austria și în Republica Italiană, la sosirea dinspre Republica Slovenia.

MAE recomandă cetățenilor români să se asigure că dețin în permanență asupra lor, pe timpul călătoriei spre și dinspre Republica Slovenia, un act de identitate valabil (pașaport sau carte de identitate națională).

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numărul de telefon al Ambasadei României la Ljubljana: +38 615 058 294, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatori în regim de permanență.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție telefonul de urgență al misiunii diplomatice a României în Republica Slovenia: +38 640 980 068.

MAE recomandă consultarea paginilor de Internet: https://ljubljana.mae.ro și https://www.mae.ro/.