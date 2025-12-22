Termoenergetica se împrumută din nou pentru a evita falimentul

177299 – 22122025 – Din cauza unor decizii politice greșite din ultimii ani, Bucureștiul se află într-o situație financiară critică, ne amintește primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu. Obiectivul imediat al acestuia este să stabilizeze orașul și să facă ordine, prin soluții punctuale pe termen scurt și reforme ferme pe termen mediu și lung.

Duminică, 21 decembrie, Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, s-a întâlnit, la Palatul Victora, cu premierul Ilie Bolojan și cu ministrul de Finanțe Alexandru Nazare, încercând să le explice situația moștenirii situației financiare.

”I-am informat cu privire la situația financiară extrem de gravă în care se află Primăria Municipiului București și a cauzelor (care țin de istoria recentă) care ne-au dus aici”, a anunțat Ciucu.

”Pe scurt, în ultimii 3 ani, Primăriei Capitalei i-au fost luate peste 2 miliarde de lei prin reducerea, în anii 2024 și 2025, a cuantumului sumelor colectate din impozitul pe venit ce poate fi redistribuit către autoritățile locale, prin eliminarea unor categorii de venituri din formula de alocare (ex. impozitul pe venit din pensii). Acești bani NU au mai ajuns în București, Guvernul i-a folosit pentru altceva. O altă cauză este alocarea unor cote inferioare Primăriei Capitalei în raport cu primăriile sectoarelor, în timp ce PMB are responsabilitatea operării serviciilor mari de utilitate publică (termoficare și transport public)”, explică primarul general al Capitalei.

Acesta anunță că, pe termen foarte scurt, pentru ca Termoenergetica să nu intre în incapacitate de plată de plată în luna ianuarie, Guvernul va crea un spațiu suplimentar pentru un împrumut modic.

De asemenea, s-a discutat și despre un mecanism prin care PMB să preia ELCEN pe parcursul anului viitor.

Un alt subiect a fost legea bugetului, astfel încât PMB să beneficieze de o finanțare corectă începând cu anul 2026.