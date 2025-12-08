Totul pentru Apărare, inclusiv TVA

177159 – 08122025 – Guvernul României a adoptat vineri, 5 decembrie a.c., Ordonanța de urgență privind unele măsuri pentru realizarea de investiții în domeniul securității naționale prin asigurarea unor condiții optime dezvoltării de proiecte ale operatorilor economici din industria de apărare.

Actul normativ stabilește cadrul necesar pentru investițiile strategice din industria națională de apărare, inclusiv cele finanțate prin programul european SAFE, pentru care România se va împrumuta cu 16,68 miliarde de euro.

Ordonanța de urgență reglementează că statul roman poate stabili aspecte de natură a proteja interesul esențial de securitate, chiar și în ipoteza în care ar fi acționar majoritar. Este de asemenea reglementat faptul că proiectele sunt recunoscute ca investiții de interes public și strategic, ceea ce le oferă un regim accelerat de avizare și posibilitatea utilizării terenurilor scoase din circuitul agricol, atunci când este necesar.

O altă prevedere extrem de importantă pentru industria de apărare ține de acordarea posibilității ca banii din conturile societăților din industria națională de apărare pot fi utilizați inclusiv pentru TVA-ul asociat proiectelor de investiții. Interdicție care a blocat demararea unor investiții în ultimii ani.

Finanțarea poate proveni din bugetul de stat, inclusiv TVA, prin ministerul de resort, sub forma unui aport la capitalul social, sau din fonduri europene dedicate industriei de apărare. Statul poate dobândi participații în funcție de contribuția financiară.

Contextul de securitate obligă România să își întărească infrastructura industrială, să dezvolte tehnologii conforme cu standardele NATO și să reducă vulnerabilitățile legate de aprovizionare. Ordonanța oferă mecanismele prin care pot fi implementate investiții menite să sprijine modernizarea echipamentelor, dezvoltarea tehnologiilor avansate și creșterea rezilienței capacităților existente.

Pentru a derula proiecte în acest cadru, companiile implicate trebuie să aibă statut strategic și să fie supuse supravegherii ministerului de resort. Sunt necesare avizul CSAT pentru protejarea intereselor de securitate și avizarea CEISD pentru respectarea regulilor de concurență. Investitorii privați trebuie să demonstreze experiență relevantă, capacitate tehnică și financiară, să dețină licențe și know-how adecvat și să finalizeze procedurile de verificare de securitate prevăzute de legislația privind informațiile clasificate.

Dacă un investitor decide să se retragă, operatorul economic are drept de preemțiune asupra acțiunilor, pe baza unei evaluări realizate de un expert ANEVAR.

Investițiile rezultate sunt înscrise în Planul de mobilizare a economiei naționale pentru apărare, au destinație stabilă și trebuie menținute în funcțiune pe întreaga durată a proiectului. În cazul încetării asocierii, capacitățile existente sau în curs de realizare trec în proprietatea statului, pentru a asigura continuitatea activităților considerate esențiale pentru securitatea națională, arată Ministerul Economiei.