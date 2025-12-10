TPBI asigură o legătură directă între Gara Basarab-Gara de Nord și Autogara Filaret

177184 – 10122025 – Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) va asigura o legătură directă între Gara Basarab-Gara de Nord și Autogara Filaret, începând de sâmbătă, 13 decembrie 2025, prin prelungirea actualului traseu al liniei 196, din zona Chirigiu până la autogară.

Astfel noul traseu va fi: „Gara Basarab”, Bd. Dinicu Golescu, Str. Witting, Calea Plevnei, Str. Știrbei Vodă, Bd. Eroilor, Str. Bagdasar Dumitru, Șos. Panduri, Bd. Tudor Vladimirescu, Str. Odoarei, Șos. Viilor, Str. Fabrica de Chibrituri, Piața Gării Filaret, „Autogara Filaret”, cu întoarcere pe Str. Doctor Constantin Istrati, Șos. Viilor, Str. Odoarei, Bd. Tudor Vladimirescu, Șos. Panduri, Str. Doctor Rainer Francisc Iosif, Bd. Eroilor, Splaiul Independenței, Str. Constantin Noica, Str. Mircea Vulcănescu, Str. Baldovin Pârcălabul, Str. Gării de Nord, Piața Gării de Nord, Bd. Dinicu Golescu, „Gara Basarab”.