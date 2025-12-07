TPBI: Liniile 100 și 442 – reorganizate în zona Aeroportului „Henri Coandă”

177153 – 07122025 – Pentru a permite desfășurarea lucrărilor de construire a stației de metrou de pe Magistrala 6, din incinta Aeroportului Internațional „Henri Coandă”, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) reorganizează liniile 100 și 442 în zona terminalului.

Începând cu data de 08.12.2025, de la ora 09:00, va fi restricționat total traficul rutier pe bretelele de urcare către terminalul „Plecări”, respectiv, de ieșire din terminalul „Sosiri”, iar transportul public din incinta aeroportului va fi reorganizat pe o arteră nouă, amenajată de constructor, prin dezafectarea unor locuri de parcare din vecinătatea clădirii aeroportului.

În aceste condiții, autobuzele liniilor 100 și 442 vor circula în ambele sensuri pe noua arteră, ce va fi semnalizată cu balize direcționale.

Totodată, staţiile de la terminalul „Plecări” vor fi relocate pe prima bandă de lȃngă clădirea aeroportului.