Tratamente stomatologice finanțate de stat

177330 – 30122025 – Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat punerea în transparență decizională a Ordinului care creează, pentru prima dată în România, un mecanism public de finanțare pentru tratamente stomatologice în sistemul public.

“V-am consultat și majoritatea dintre voi ați spus un lucru foarte clar: stomatologia trebuie să fie dezvoltată și în spitalele publice”, a scris ministrul Sănătății pe Facebook.

El a precizat că, în România, există spitale care și-au exprimat dorința de a dezvolta intervenții stomatologice în regim ambulatoriu sau de spitalizare de zi, inclusiv cu anestezie generală, atât pentru copii, cât și pentru adulți.

Ce servicii stomatologice ar putea fi furnizate în spitalele publice

AP-STOMA este elaborat, derulat și finanțat de Ministerul Sănătății și se implementează prin unități sanitare publice care au sau vor avea în structură secții sau compartimente de stomatologie. Programul permite realizarea tratamentelor stomatologice definitive, inclusiv a celor complexe.

Potrivit ministrului, prin AP-STOMA se vor putea finanța medicația, materialele și instrumentarul necesar tratamentelor stomatologice, inclusiv pentru intervenții sub anestezie generală, analizele și investigațiile imagistice necesare evaluării și monitorizării pacienților, echipamente medicale esențiale (unituri dentare, radiologie și imagistică, sterilizare, bloc operator, ATI, laborator etc.), consumabile, materiale de protecție și investigații auxiliare și service-ul și mentenanța aparaturii medicale.