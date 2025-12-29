Trump și Zelenski s-a întâlnit din nou. Au discutat despre pace și cam atât

177324 – 29122025 – Președintele Statelor Unite, Donald Trump, și liderul ucrainean Volodimir Zelenski și-au exprimat, din nou, optimismul că un acord de pace între Rusia și Ucraina este foarte aproape în urma discuțiilor lor din Florida, chiar dacă problema legată de teritoriul Ucrainei rămâne nesoluționată.

Adresându-se reporterilor după ce s-a întâlnit duminică cu Zelenski la reședința de la Mar-a-Lago și în urma unui apel anterior cu președintele rus Vladimir Putin, Trump a spus că Moscova și Kievul sunt “mai aproape ca niciodată de un acord de pace”.

“Am făcut multe progrese în încheierea acelui război”, a spus Trump în timpul unei conferințe de presă la care a participat și Zelenski. “Vom vedea dacă se face, dar este foarte aproape, cu siguranță”.

Zelensky ia spus că un plan de pace în 20 de puncte, despre care s-a tot discutat în ultima vreme, este rezolvat în proporție de 90%. S-a căzut total de acord în ceea ce privește garanțiile de securitate oferite de SUA Ucrainei.

“Am convenit că garanțiile de securitate sunt o piatră de hotar cheie în atingerea păcii durabile, iar echipele noastre vor continua să lucreze la toate aspectele”, a spus Zelenski.

Cu toate acestea, discuțiile nu au dus la nicio rezolare vizibilă în problema sensibilă a teritoriului ucrainean.

Trump a recunoscut că una sau două probleme “foarte dure” au rămas nesoluționate, inclusiv statutul regiunii de est Donbas, care a fost anexată de Rusia după invazia sa pe scară largă din 2022.

Trump a spus că părțile sunt “mai aproape de un acord cu privire la o propunere a SUA de a crea o zonă economică liberă ” în anumite părți ale regiunii, în baza căreia Kievul își va retrage forțele ca parte a unei păci negociate.

“Nu aș spune că a fost de acord, dar ne apropiem de un acord în acest sens și aceasta este o problemă mare. Cu siguranță, aceasta este una dintre marile probleme și… este nerezolvată”, a spus Trump.

Zelenski și-a reiterat poziția conform căreia problema teritoriului ar trebui să fie decisă de poporul ucrainean și a spus că diferite aspecte ale planului de pace ar putea fi prezentate publicului în cadrul referendumurilor.

“Desigur, societatea noastră trebuie să aleagă… pentru că este pământul lor… nu al unei singure persoane. Este țara națiunii noastre, de multe generații”, a spus el.

După discuțiile lor, Trump și Zelenski au avut un apel telefonic comun cu lideri europeni cheie, inclusiv președintele francez Emmanuel Macron și prim-ministrul britanic Keir Starmer.

Înainte de întâlnirea de duminică cu Zelenski, Trump a spus că Moscova și Kievul se aflau în etapele finale ale discuțiilor.

Tonul optimist al lui Trump vine în ciuda scepticismului larg răspândit în Europa cu privire la intențiile lui Putin, după ce Rusia a efectuat un bombardament puternic asupra Kievului exact când Zelenski se îndrepta spre Florida.

Înainte de sosirea lui Zelensky, Trump a vorbit cu Putin prin telefon timp mai bine de o oră și a spus că plănuiește să vorbească din nou cu el după întâlnirea cu Zelenski, luând prin surprindere delegația ucraineană, conform Al Jazeera.

Într-o postare pe Truth Social, Trump a descris apelul cu Putin drept “foarte bun” și “productiv”.

În ciuda optimismului afișat, mai ales de președintele SUA, analiștii militari susțin că războiul este departe de a se încheia. Kievul nu pare dispus să renunțe la teritorii, iar Kremlinul cere insistent ca armata ucraineană să cedeze teritoriile apărate. De fapt, Putin pune condiții de neacceptat pentru partea ucraineană, care susține în ultima vreme organizarea unui referendum național în ceea ce privește teritoriile.